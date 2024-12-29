Врач назвала лучший алкогольный напиток на Новый год

В Новый год лучшим вариантом из алкогольных напитков будет красное сухое вино. При этом нужно не забывать закусывать и следить за тем, чтобы не понижался градус крепости спиртного. Об этом сообщила врач-терапевт Видновской клинической больницы Зумруд Омарова.
«Самым щадящим алкогольным напитком в праздничную ночь будет красное сухое вино», — заявила Омарова. Ее слова передает «Подмосковье сегодня».
Она отметила, что самое главное в новогоднюю ночь — не понижать градус крепости. Так, для тех людей, кто предпочитает крепкий алкоголь, под бой курантов нужно сделать только глоток шампанского и снова перейти на крепкие напитки. При этом следует не забывать закусывать. Лучшим вариантом для этого врач назвала картофельное пюре.
Для тех, кто предпочитает коктейли, Омарова рекомендует избегать сочетаний крепкого алкоголя с сахаросодержащими газированными напитками, так как это может усилить всасывание алкоголя и быстро привести к опьянению. Вместо этого лучше выбирать более простые и менее сладкие варианты.
При выборе блюд на новогоднем столе следует отдавать предпочтение легким и здоровым вариантам, таким как овощи и зелень. Важно не переедать и не класть в тарелку все подряд, а выбирать блюда, которые гармонично сочетаются между собой. Кроме того, Омарова советует заранее запастись чистой водой с лимонным соком для предотвращения обезвоживания и поддержания кислотно-щелочного баланса в организме. Это поможет избежать тяжелого похмелья на следующий день.
Также ранее главный нарколог Москвы Антон Масякин сообщил, что норма потребления алкоголя в день — один-1,5 бокала вина или одна-две банки пива. Так, мужчинам следует пить не более 30 граммов алкогольных напитков в день, женщинам — 20 граммов, передает 360.ru.
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