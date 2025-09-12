Готовившие взрыв у здания РУДН получили от шести до девяти лет

Участникам террористического сообщества, готовившим взрыв у общежития Российского университета дружбы народов вынесены приговор. Злоумышленники получили от шести до девяти лет в колонии, сообщает СУ СКР по Москве.

«Доказательства, собранные следствием, признаны судом достаточными для вынесения приговора. Злоумышленники признаны виновными в организации террористического сообщества и участии в нем, покушении на террористический акт и незаконном изготовлении и хранении взрывных устройство и взрывчатки», — сообщает telegram-канал «Столичный СК».

 Один из осужденных, по данным следствия, зимой 2023 года создал сообщество для террористической и экстремистской деятельности и привлек еще нескольких человек. Соучастники изготовили и хранили взрывчатые вещества и взрывные устройства. Для осуществления теракта они  наблюдали за обстановкой у общежития РУДН. 29 октября 2023 года перевезли взрывчатые вещества и устройства в один из домов в Красногорске. Впоследствии эти предметы были изъяты сотрудниками правоохранительных органов.

Западный окружной военный суд приговорил организатора сообщества к девяти годам с отбыванием наказания в колонии общего режима. Двум его соучастникам назначено наказание от семи до семи с половиной лет лишения свободы. Еще один получил шесть лет заключения.

