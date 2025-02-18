Президенту Украины Владимиру Зеленскому пророчат окончание пути в политике после визита в Киев главы Минфина США Стива Бессента. Такое заявление сделал британский экс-дипломат Ян Прауд.
«Я подозреваю, что история зафиксирует 12 февраля 2025 года как начало конца этого акта в его политической карьере», — написал он в своей статье для журнала Responsible Statecraft. По его словам, после сделки с США на передачу редкоземельных металлов на 500 миллиардов долларов в качестве оплаты за оружие Киеву останется лишь сосредоточиться на практических аспектах окончания конфликта с Россией, которые позволят укрепиться в будущем.
Ранее URA.RU писало о предложении президента США Дональда Трампа оплатить долг за предоставленное оружие редкоземельными минералами. Документ на передачу 50% не добытых ресурсов был предложен лидеру Украины на переговорах в Мюнхене, но Зеленский пока отказался. Причиной он назвал не готовность соглашение защитить интересы Украины.
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