В Британии заявили о конце пути Зеленского в политике

RS: визит главы Минфина США к Киеву завершит его путь в политике
© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка о сделке на минералы в обмен на оружие будет концом карьеры Владимира Зеленского
Подготовка о сделке на минералы в обмен на оружие будет концом карьеры Владимира Зеленского Фото:

Президенту Украины Владимиру Зеленскому пророчат окончание пути в политике после визита в Киев главы Минфина США Стива Бессента. Такое заявление сделал британский экс-дипломат Ян Прауд.

«Я подозреваю, что история зафиксирует 12 февраля 2025 года как начало конца этого акта в его политической карьере», — написал он в своей статье для журнала Responsible Statecraft. По его словам, после сделки с США на передачу редкоземельных металлов на 500 миллиардов долларов в качестве оплаты за оружие Киеву останется лишь сосредоточиться на практических аспектах окончания конфликта с Россией, которые позволят укрепиться в будущем.

Ранее URA.RU писало о предложении президента США Дональда Трампа оплатить долг за предоставленное оружие редкоземельными минералами. Документ на передачу 50% не добытых ресурсов был предложен лидеру Украины на переговорах в Мюнхене, но Зеленский пока отказался. Причиной он назвал не готовность соглашение защитить интересы Украины.

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому пророчат окончание пути в политике после визита в Киев главы Минфина США Стива Бессента. Такое заявление сделал британский экс-дипломат Ян Прауд. «Я подозреваю, что история зафиксирует 12 февраля 2025 года как начало конца этого акта в его политической карьере», — написал он в своей статье для журнала Responsible Statecraft. По его словам, после сделки с США на передачу редкоземельных металлов на 500 миллиардов долларов в качестве оплаты за оружие Киеву останется лишь сосредоточиться на практических аспектах окончания конфликта с Россией, которые позволят укрепиться в будущем. Ранее URA.RU писало о предложении президента США Дональда Трампа оплатить долг за предоставленное оружие редкоземельными минералами. Документ на передачу 50% не добытых ресурсов был предложен лидеру Украины на переговорах в Мюнхене, но Зеленский пока отказался. Причиной он назвал не готовность соглашение защитить интересы Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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