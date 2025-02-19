В Казахстане был сбит разведывательный дрон Crecerelle французской компании Sagem. По предварительным данным, беспилотник использовался для координации атаки украинских дронов на трубопровод КТК, который ранее уже подвергался нападениям, сообщает telegram-канал Shot.
«Разведывательный БПЛА рухнул в Казахстане, недалеко от атакованного ранее ВСУшниками КТК», — передает Shot. Военным в Уральске передан беспилотный летательный аппарат для проведения тщательного анализа. По предварительным данным, этот дрон мог использоваться для координации нападения украинских дронов на трубопровод КТК.
Ранее резидент России Владимир Путин высказал мнение о связи между недавними нападениями на Каспийский трубопроводный консорциум и последующими санкциями со стороны Европейского союза против России. Он подчеркнул, что санкции осложнили процесс ремонта оборудования, увеличив сроки его поставки и ремонта.
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