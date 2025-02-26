ФСБ задержала петербуржца, оправдывавшего терроризм

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В ходе расследования был проведен обыск по месту жительства обвиняемого
В ходе расследования был проведен обыск по месту жительства обвиняемого Фото:

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело против местного жителя, обвиняемого в публичном оправдании и пропаганде терроризма. Мужчина активно использовал telegram-канал для распространения материалов, оправдывающих терроризм. Об этом сообщило ГСУ СК России по Петербургу.

«В июне 2024 года фигурант в открытом для пользователей telegram-канале размещал посты, оправдывающие и пропагандирующие терроризм», — пишет пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале.

Сотрудники ФСБ оперативно отреагировали на деятельность фигуранта, что позволило своевременно пресечь преступную активность. В ходе расследования был проведен обыск по месту жительства обвиняемого, в результате которого были изъяты доказательства его причастности к инкриминируемым действиям. В настоящее время решается вопрос о выборе меры пресечения для подозреваемого.

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В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело против местного жителя, обвиняемого в публичном оправдании и пропаганде терроризма. Мужчина активно использовал telegram-канал для распространения материалов, оправдывающих терроризм. Об этом сообщило ГСУ СК России по Петербургу. «В июне 2024 года фигурант в открытом для пользователей telegram-канале размещал посты, оправдывающие и пропагандирующие терроризм», — пишет пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале. Сотрудники ФСБ оперативно отреагировали на деятельность фигуранта, что позволило своевременно пресечь преступную активность. В ходе расследования был проведен обыск по месту жительства обвиняемого, в результате которого были изъяты доказательства его причастности к инкриминируемым действиям. В настоящее время решается вопрос о выборе меры пресечения для подозреваемого.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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