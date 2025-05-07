Решение ряда европейских государств закрыть свое воздушное пространство для иностранных лидеров, намеревавшихся прибыть в Москву на празднование 9 мая, вызывает сожаление и воспринимается как недостойный шаг. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Конечно, это позор. Это позор», — сказал Лавров в ходе разговора с корреспондентом «России 1» Павлом Зарубиным.
По словам Лаврова, в Евросоюзе приветствуют сторонников нацистских идеологий, подобных тем, которых придерживаются президент Украины Владимир Зеленский и его окружение. Тогда как тех, кто вместе с Россией защищает историческую память, Брюссель стремится полностью лишить всех прав.
Ранее Лавров заявил, что почти все европейские страны участвуют в противостоянии с Россией, оказывая поддержку киевскому руководству, которое выступает против Москвы, передает RT. По мнению главы российского МИД, они делают это «под нацистскими знаменами».
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