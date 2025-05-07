«Позор!»: Лавров отругал страны, которые не пускают европейских лидеров в Москву

Лавров: страны ЕС, которые не пускают европейских лидеров в Москву — это позор
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лавров назвал позором закрытие воздушного пространства над Европой в канун 9 мая
Лавров назвал позором закрытие воздушного пространства над Европой в канун 9 мая Фото:

Решение ряда европейских государств закрыть свое воздушное пространство для иностранных лидеров, намеревавшихся прибыть в Москву на празднование 9 мая, вызывает сожаление и воспринимается как недостойный шаг. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Конечно, это позор. Это позор», — сказал Лавров в ходе разговора с корреспондентом «России 1» Павлом Зарубиным.

По словам Лаврова, в Евросоюзе приветствуют сторонников нацистских идеологий, подобных тем, которых придерживаются президент Украины Владимир Зеленский и его окружение. Тогда как тех, кто вместе с Россией защищает историческую память, Брюссель стремится полностью лишить всех прав.

Ранее Лавров заявил, что почти все европейские страны участвуют в противостоянии с Россией, оказывая поддержку киевскому руководству, которое выступает против Москвы, передает RT. По мнению главы российского МИД, они делают это «под нацистскими знаменами».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Решение ряда европейских государств закрыть свое воздушное пространство для иностранных лидеров, намеревавшихся прибыть в Москву на празднование 9 мая, вызывает сожаление и воспринимается как недостойный шаг. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Конечно, это позор. Это позор», — сказал Лавров в ходе разговора с корреспондентом «России 1» Павлом Зарубиным. По словам Лаврова, в Евросоюзе приветствуют сторонников нацистских идеологий, подобных тем, которых придерживаются президент Украины Владимир Зеленский и его окружение. Тогда как тех, кто вместе с Россией защищает историческую память, Брюссель стремится полностью лишить всех прав. Ранее Лавров заявил, что почти все европейские страны участвуют в противостоянии с Россией, оказывая поддержку киевскому руководству, которое выступает против Москвы, передает RT. По мнению главы российского МИД, они делают это «под нацистскими знаменами».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...