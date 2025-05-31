Жители Рыльского и Льговского районов Курской области, пострадавшие в результате украинского обстрела, дали показания следователям Следственного комитета России. По их словам, сначала был слышен сильный хлопок, после чего начала разрушаться крыша жилого дома. Соответсвующее видео опубликовал СК в соцсетях.
"Легли спать, свет везде был выключен. И сперва такое зарево было, а потом сильный взрыв, хлопок. И на нас прямо крыша засыпалась", — рассказал следователям один из пострадавших в опубликованном в telegram-канале видео.
Еще одна пострадавшая рассказала, что в момент украинского обстрела находилась на улице. После завершения атаки она вернулась в дом и самостоятельно оказала себе первую помощь.
Сегодня ночью ВСУ нанесли удары по городу Рыльск в Рыльском районе и по селу Артаково, расположенному в Льговском районе Курской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта.
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