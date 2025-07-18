Технологии подвели: клиенты «Вкусно — и точка» смогут сделать заказ только в ресторане

По информации сервиса Downdetector, российские пользователи сообщают о сбоях в работе мобильного приложения сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка». Представители ресторана рассказали, что проблема в работе интернет провайдера. Они порекомендовали клиентам делать заказ через кассу или терминал самообслуживания.
«Дорогие гости, в данный момент наше мобильное приложение недоступно. Причина — сбои в работе провайдера <...> Для оформления заказов используйте киоск самообслуживания или кассу», — сказано в сообщении ресторана. Оно опубликовано в telegram-канале.
Там отметили, что технические специалисты пытаются решить проблему и восстановить работу приложения. Как только ситуация исправится, клиентам сообщат о возобновлении работы сайте.
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