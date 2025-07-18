18 июля 2025

Технологии подвели: клиенты «Вкусно — и точка» смогут сделать заказ только в ресторане

В приложении «Вкусно - и точка» произошли сбои
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оформить заказ можно через терминал самообслуживания или кассу
Оформить заказ можно через терминал самообслуживания или кассу Фото:

По информации сервиса Downdetector, российские пользователи сообщают о сбоях в работе мобильного приложения сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка». Представители ресторана рассказали, что проблема в работе интернет провайдера. Они порекомендовали клиентам делать заказ через кассу или терминал самообслуживания. 

«Дорогие гости, в данный момент наше мобильное приложение недоступно. Причина — сбои в работе провайдера <...> Для оформления заказов используйте киоск самообслуживания или кассу», — сказано в сообщении ресторана. Оно опубликовано в telegram-канале. 

Там отметили, что технические специалисты пытаются решить проблему и восстановить работу приложения. Как только ситуация исправится, клиентам сообщат о возобновлении работы сайте. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По информации сервиса Downdetector, российские пользователи сообщают о сбоях в работе мобильного приложения сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка». Представители ресторана рассказали, что проблема в работе интернет провайдера. Они порекомендовали клиентам делать заказ через кассу или терминал самообслуживания.  «Дорогие гости, в данный момент наше мобильное приложение недоступно. Причина — сбои в работе провайдера <...> Для оформления заказов используйте киоск самообслуживания или кассу», — сказано в сообщении ресторана. Оно опубликовано в telegram-канале.  Там отметили, что технические специалисты пытаются решить проблему и восстановить работу приложения. Как только ситуация исправится, клиентам сообщат о возобновлении работы сайте. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...