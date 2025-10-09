В России выпустят монеты с Лунтиком

Банк России объявил о планах выпустить в 2027 году памятные монеты, посвященные мультсериалу «Лунтик и его друзья». Об этом говорится в опубликованном плане регулятора по выпуску монет на 2027 год.
Согласно плану, новая коллекция станет частью серии «Российская (советская) мультипликация». Суммарный тираж монет превысит один миллион экземпляров. Монеты будут выполнены из различных материалов, включая серебро и недрагоценные металлы.
В рамках тиража будет выпущено три разновидности монет:
- Серебряная монета номиналом 3 рубля с цветным покрытием, массой 31,1 грамма и пробой сплава 925. Тираж ограничен — всего 7 тысяч экземпляров, выполненных в качестве "пруф".
- Монета из стали с никелевым гальваническим покрытием номиналом 25 рублей, выполненная в обычном (АЦ) качестве чеканки. Тираж этой монеты составит 850 тысяч экземпляров.
- Монета из медно-никелевого сплава с цветным покрытием номиналом 25 рублей, также в обычном (АЦ) качестве чеканки. Эти монеты будут иметь сувенирную упаковку, а их тираж составит 150 тысяч экземпляров.
«Лунтик и его друзья» — российский анимационный сериал, выходящий с 2006 года. Сюжет рассказывает о приключениях Лунтика — космического пришельца, который оказался на Земле и знакомится с ее обитателями. Мультфильм пользуется большой популярностью среди детей и их родителей, а его создатели в 2014 году были удостоены премии правительства РФ в области культуры.
