ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Горловке, есть раненые

Украинский беспилотник влетел в пассажирский автобус в городе Горловке, который находится в ДНР. Пострадали четыре человека, сообщил мэр города Иван Приходько.
«Последствия прямого удара дрона ВФУ по автобусу», — написал Иван Приходько в своем telegram-канале. По его словам, удар произошел, когда автобус №2 проезжал в жилом массиве «Комсомолец», что в Никитовском районе города. Четверо мирных жителя ранены из-за атаки.
Свою публикацию Приходько сопроводил фотографиями, на которым виден разбитый автобус — в нем выбиты окна, повреждена обшивка и внутренняя часть. Повсюду, на полу машины, сиденьях и асфальте, видны лужи крови.
