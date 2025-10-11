ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Горловке, есть раненые

Дрон ВСУ атаковал Горловку в ДНР
Дрон ВСУ атаковал Горловку в ДНР Фото:
Украинский беспилотник влетел в пассажирский автобус в городе Горловке, который находится в ДНР. Пострадали четыре человека, сообщил мэр города Иван Приходько.

«Последствия прямого удара дрона ВФУ по автобусу», — написал Иван Приходько в своем telegram-канале. По его словам, удар произошел, когда автобус №2 проезжал в жилом массиве «Комсомолец», что в Никитовском районе города. Четверо мирных жителя ранены из-за атаки.

Свою публикацию Приходько сопроводил фотографиями, на которым виден разбитый автобус — в нем выбиты окна, повреждена обшивка и внутренняя часть. Повсюду, на полу машины, сиденьях и асфальте, видны лужи крови.

