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21 декабря 2017
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08:18  21 декабря 2017 0

Пресс-службы губернаторов пять часов готовили к выборам президента

Легендарная «кремлевская учеба» опробована в УрФО. Ученики с удовольствием называли страхи
Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
Выставка
Федеральная учеба проходит в центре «Сбербанка». Уральская — без особых стеснений в офисе полпреда президентаФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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Руководителям pr-подразделений администраций губернаторов, работающих на территории Уральского федерального округа, рассказали все тонкости сбора подписей за кандидатов в президенты. Специальный семинар состоялся накануне, 20 декабря, в полпредстве УрФО. Помимо глав структурных подразделений администраций, отвечающих за связи с общественностью, на встрече были политтехнологи и юристы, утверждает участник мероприятия.

По информации агентства, в Екатеринбурге находились один из политических вице-губернаторов Ямала, вице-губернатор Курганской области Вадим Шумков. Челябинскую область представлял чиновник из аппарата правительства — вице-губернатора Южного Урала Евгения Голицына там не было. От Тюменской области в списках значится директор департамента по общественным связям Павел Белявский.

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В учебе не принимают участие политические вице-губернаторы Свердловской области и Югры. Главные идеологи регионов Владимир Тунгусов и Алексей Шипилов еще не вернулись из Москвы. ХМАО представляет директор департамента внутренней политики Александр Скурихин. Кто принимает участие в учебе полпредства от Свердловской области, на момент публикации выяснить не удалось.

Инсайдеры сообщают, что учеба во многом аналогична той, что проводила администрация президента три недели назад, когда в Москве собирались политические вице-губернаторы и председатели региональных избирательных комиссий. Но есть и отличия.

Больше всего внимания, говорит источник, уделили сбору подписей в поддержку кандидатов в президенты. Говорили, в частности, как оформлять подписные листы — они обязательно должны быть типографские, заполнять бумаги можно только синей ручкой, и чтобы они не походили на светокопии. Участникам семинаров также рассказали, как правильно заверять подписные листы у нотариусов.

Встреча Игоря Холманских с представителями РПЦ в УрФО. Екатеринбург, кириллов борис
Борис Кириллов был не проинформирован о собрании его коллег в здании, где у него находится кабинет. Хотя оно и длилось более пяти часов
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В полпредстве обсудили проекты по мобилизации явки и правовые тонкости запуска президентской кампании в регионах. Гостям из субъектов УрФО представили федеральных кураторов по проектам, направленным на повышение явки избирателей в марте 2018 года. Именно к ним будут обращаться власти регионов при возникновении проблем в этой сфере. Добавим, все мероприятия в рамках учебы уложились в один день. Правда, длились более пяти часов. «Коллеги с удовольствием воспользовались возможностью, и подстраховываясь, озвучили все свои опасения и тревоги, чтобы в марте иметь возможность напомнить: «А мы говорили!», — иронизирует знакомый участник.

Официально в представительстве президента на Урале учебу пиарщиков не комментируют. Заместитель полпреда в УрФО Борис Кириллов заявил корреспонденту «URA.RU», что не в курсе о проведении подобных семинаров.

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Как ранее сообщало «URA.RU», в конце ноября-начале декабря администрация президента России провела в Москве двухдневный семинар с председателями региональных избирательных комиссий и высшими должностными лицами субъектов РФ, отвечающих за внутреннюю политику. Во время учебы спикеры из АП и политтехнологи объяснили политику Кремля и дали ключевые вводные для организации кампании по выборам президента России.

Два вице-губернатора из УрФО — Алексей Шипилов (ХМАО) и Владимир Тунгусов (Екатеринбург) с учебы пока не вернулись. Они проходят дополнительные курсы, организованные для представителей ряда регионов.

«URA.RU» будет следить за развитием событий.

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