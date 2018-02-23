22:18 23 февраля 2018 1

По словам Суворова, «бандеровцы не воюют с женщинами и детьми» Фото: Facebook Дмитрия Суворова

Украинский политолог Дмитрий Суворов извинился перед пострадавшей во время его драки на российском телевидении женщиной. Он представил свою версию событий, которые произошли в эфире передачи «Место встречи».

«Появился некий немец, который начал обвинять украинскую армию в геноциде Донбасса. В частности — уничтожении детей в поселке Зайцево, что совершенно в голову не влазило. Эту чушь я выдержать не мог, меня взорвали эмоции», — объяснил Суворов на видеозаписи в Facebook, почему он начал драку на НТВ. При этом он извинился перед «девочкой-редактором», пострадавшей в потасовке, пояснив, что «бандеровцы не воюют с женщинами и детьми».

Затем Суворов разместил на своей странице еще один пост. На этот раз бандеровец был более резок в отношении участников: «Читаю множество комментариев о том, что меня якобы избили. Врать не стану — когда на меня навалилась охрана и „группа поддержки“, меня прижали к полу, и безумная ведьма Елена Бойко била меня ногами по лицу».

Сама драка произошла 22 февраля. Ведущий передачи Андрей Норкин поспорил с украинским политологом об убийстве украинскими солдатами детей на Донбассе, после чего несколько раз ударил того по лицу. Дерущихся вскоре разняли. Позже в Сети появилось закулисное видео того, как Суворова вывели из студии, сообщает Nation News.

Отметим, за последние несколько лет число подобных конфликтов на российском телевидении значительно увеличилось. Причем чаще всего в драках участвуют одни и те же люди, преимущественно — иностранные эксперты, напоминает телеканал 360.