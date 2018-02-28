18:10 28 февраля 2018 0

Обсуждать высшую математику в Общественную палату пришло полтора десятка человек Фото: Антон Белицкий © URA.RU

За две с половиной недели до президентских выборов в Общественной палате собрались полтора десятка признанных математиков, политологов и электоральных юристов. Главная тема обсуждения — теория физика Сергея Шпилькина, который утверждает, что фальсификации на выборах можно обнаружить математически, изучив данные ЦИК. О том, остается ли математика царицей наук и почему явка на соседних участках может сильно разниться, выяснял корреспондент «URA.RU».

Физик Сергей Шпилькин стал одной из звезд либерального протеста 2011—2012 годов. На фоне митингов против нечестных выборов ученый заявлял, что масштабные фальсификации были и это можно доказать математическим путем. Он уверяет, что, изучив данные по явке и голосованию за партию власти, можно найти «аномальные» значения на отдельных участках, которые собственно и являются свидетельством фальсификаций. «Аномальность» определяется «кривой Гаусса», которую используют математики при определении наиболее популярной вероятности распределения случайных чисел (в случае с выборами — голосов — прим. ред.). Позже на Болотной площади даже начали появляться плакаты «Верим Гауссу!».

Кандидат физико-математических наук и юридических наук Андрей Бузин был единственным, кто пытался хотя бы отчасти защищать Шпилькина Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В своей теории Шпилькин исходит из того, что россияне голосуют примерно одинаково как минимум в рамках одного города или поселка. «Российское общество весьма однородно: оно находится в однородном информационном поле, созданном телевизором, и мало различается по воспитанию и образованию. У нас нет особого расслоения на страты, которые могли бы вести себя политически по-разному. Исключение — условный «московский образованный класс», — заявлял физик.

На просторах интернета с Шпилькиным и его теорией были несогласны многие. Критика в его адрес шла от многих его коллег — математиков и физиков. Он им ничего не отвечал публично. К дискуссии офлайн Шпилькин тоже оказался не готов. Организаторы круглого стала в Общественной палате признались, что позвали его на обсуждение, но он предпочел не приходить.

Частично защитить его позицию взялся эксперт в области избирательного права, кандидат физико-математических наук и юридических наук Андрей Бузин. «В математике существует центральная предельная теорема, по ней большинство случайных явлений имеют так называемое нормальное распределение. Определив, как оно выглядит, можно изучать аномалии», — заметил математик. По его словам, кривая Гаусса, описывающая такое распределение, отлично ложится на выборы в Швеции, Германии и Аргентине. Он считает, что в России она тоже в целом работает и по ней можно искать аномалии — то есть фальсификации. Правда, делать это можно лишь в тех регионах, где они проходят точечно. По словам Бузина, искать такие аномалии в регионах, где фальсификации происходят повсеместно, через кривую Гаусса не получится. Примером таких регионов он назвал республики Северного Кавказа.

Член общественной палаты Александр Точенов заявил, что математике пытаются придать партийный характер Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Однако среди присутствующих Бузин со своей позицией оказался в полном одиночестве. С ним были не согласны даже его коллеги-математики. «Метод может показать то или иное событие, но не объяснить природу явлений», — заметила присутствующая на круглом столе математик Наталья Дасничева.

Объяснять ту самую природу явлений на круглом столе взялись сотрудники избиркомов. «В Белгородской области есть два города: Старый Оскол и Новый Оскол, и как показывала социология, 30% избирателей в обоих городах заявили, что с выбором губернатора определятся в последний момент. В итоге в одном городе победил коммунист, а в другом он набрал 8% против 80% единоросса. Наблюдатели в обоих городах нарушений не заметили», — заявил ЦИК Евгений Шевченко. По его мнению, большинство граждан принимает решение буквально в последний момент и многое зависит даже от того, с какой ноги человек встал утром. Объяснить это математически невозможно.

Его точку зрения перехватил и руководитель рабочей группы Общественной палаты по мониторингу и реализации избирательных прав граждан Александр Точенов.

«Многие голосуют по принципу. Машка сказала, что поддерживает Петю, и я буду», — замечает эксперт. Он считает, что кривая Гаусса зачастую считает фальсификацией то, что ей не является.

«Я знаю, на одном участке живут цыгане, и там хорошая дисциплина. Как скажет цыганский барон, так и будут голосовать. А по цифрам Шпилькина выходит, что это сплошные вбросы», — замечает Точенов.

Однако главным козырем противником Шпилькина стало, то, что кривая Гаууса не работает и в западных странах. Так, доцент факультета политологии МГУ Сергей Володенков начал на графиках показывать, как голосуют в Германии, США, Польше и Израиле. «Даже на президентских выборах в США в 2000 году, где бюллетени пересчитывали несколько раз, по Гауссу выходит, что Гор украл голоса у Буша», — заметил политолог.

Член СПЧ Игорь Борисов заметил, что кривая Гаусса не работает и на примере западных стран Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Глава Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов даже показал график, где при максимально высокой явке больше 90% избирателей отдали голос за одного кандидата. «Критики бы сказали, что это один из российских регионов, где были фальсификации. А это Миннесота, президентские выборы 2016 года, голоса за Хиллари Клинтон», — заявил эксперт.

Привел он и другой пример. «В Санкт-Петербурге в 2016 году на выборах в Думу были документально зафиксированы карусели и вбросы. Однако, если мы проверим результаты по методу Шпилькина, то окажется, что выборы прошли чисто», — говорит Борисов.

Но больше всего досталось тезису об однородности российского общества. Эксперты на графиках пытались доказать, что даже в рамках одного квартала, не то что города, люди получают информацию по-разному, имеют разный уровень образования и могут голосовать неодинаково.

Расшаркиваясь в уважении к математике, эксперты каждый на свой лад твердили, что объяснять ей все социальные явления нельзя. Тем более в рамках всего лишь одного метода. «Нас приучают, что настоящая наука должна быть математической. Однако и математика может ошибаться. Вон, математик академик Фоменко в рамках своей концепции истории придумал, что Александр Македонский и Александр Невский — это один и тот же человек. И тоже опираясь на математический метод. Этак и с выборами мы в эту же сторону уйдем», — заключил историк Владимир Шаповалов.