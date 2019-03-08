07 марта 2019

Российских женщин на 8 Марта удивили танковым балетом. ВИДЕО

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
08 марта 2019 в 12:15
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Репетиция парада Победы. Екатеринбург, солдат, танк, танкист, т72-3б
Российские военные порадовали девушек танковым «Вальсом»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российские танкисты поразили представительниц слабого пола, подарив им на 8 Марта танковый балет. Сложные пилотажные фигуры исполнили военные Московской и Волгоградской областей.

Видео настоящих танцев на танках появилась на Telegram-канале Kotsnews. «Бойцы Кантемировской дивизии [дислоцируется в Московской области] поздравили женщин танковым балетом», — сообщает автор поста. Механики-водители на боевых машинах Т-80У исполнили вальс и кадриль. Также, как уточняют авторы канала, танкисты показали «тройные развороты на пол-оборота „аксель“, элементы „конверт“, „дуэль“, „цветок“».

Подобным образом российских женщин поздравили военные Владимирской области. «Инструкторы и курсанты окружного учебного центра устроили для них танковый балет, а также составили из боевых машин „восьмерку“», — уточняет «Пятый канал». В маневрах участвовали танки Т-72БА и Т-80. Девушки, служащие в учебном центре, высоко оценили необычный подарок. «В первую очередь мы военнослужащие, но накануне праздника очень хочется почувствовать себя женщиной, мамой, женой», — призналась прапорщик медицинской службы ЗВО Яна Потапова.

Ранее российских женщин поздравил глава государства Владимир Путин. Он призвал мужчин России любить и поддерживать представительниц прекрасного пола «всегда, а не только по праздникам».

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