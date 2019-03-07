В преддверии 8 Марта неизвестный фотограф представил снимки для первого межведомственного календаря. В нем в шутливой форме представители российских министерств поздравляют прекрасную половину человечества с Международным женским днем.
На страницах размещены снимки представителей полиции, налоговой службы, судебных приставов, Минобороны, Росгвардии, МЧС, прокуратуры, ФСБ и других ведомств. Фото силовиков сопровождают оригинальные комплименты. Например, на странице Генпрокуратуры говорится: «Обвинить тебя можно только в красоте». МВД отмечает, что «Наш телефон у тебя уже есть». «Ты выглядишь на все 100», — замечает Федеральная налоговая служба, «Беззащитны только перед вашей улыбкой», — говорится на странице Минобороны, «Ты у него ОДНА, мы проверяли!» — уверяет ФСБ.
Для создания календаря в ведомствах были проведены фотосессии и на конкурсной основе отобраны лучшие снимки, отмечает Telegram-канал «Кремлевская прачка».