Биржи в России ждет железный занавес

Центробанк РФ может ввести ограничения на покупку зарубежных акций Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Экономический кризис 2020

Интерес россиян к зарубежным акциям повлечет за собой новые ограничения на их продажу, считают экономисты. Это будет предпринято для того, чтобы граждане во время кризиса вкладывались в отечественные компании и тем самым оставляли деньги внутри страны. Такой шаг кардинально изменит рынок инвестиций, предрекают эксперты.

Всплеск активности на рынке ценных бумаг начался во время пандемии, обращает внимание управляющий партнер инвестиционной компании Raison Asset Management Андрей Березин. По данным Мосбиржи, в торгах акциями доля частных инвесторов выросла на 12% по сравнению с прошлым годом: в начале 2020-го сделки совершали 336 тысяч человек в месяц, а теперь — более 500 тысяч. Наибольший всплеск пришелся на август — в последний месяц лета на Мосбиржу пришли 950 тысяч россиян. «Такой рост во многом связан с началом торговли на Московской бирже иностранными акциями», — уточняет Березин.

Россияне старались с помощью акций сберечь свои деньги Фото: Анна Майорова © URA.RU

Выросла доля сделок и на Санкт-Петербургской бирже (СПБ), которая специализируется на иностранных акциях. По данным Центробанка, СПБ показала рост доли в биржевых торгах с 10% в первом квартале до 25% во втором. При этом отмечается, что интерес к зарубежным бумагам всего за один квартал вырос на 225% — россияне купили иностранных акций на 91 млрд рублей. Рост интереса к российским акциям увеличился на 49% (их приобретено на 127 млрд рублей).

Резкий рост интереса к покупке иностранных акций обусловлен несколькими причинами, объяснил URA.RU бывший зампред Центробанка РФ, завкафедрой факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Константин Корищенко. «Во-первых, это низкая ключевая ставка [4,25%], которая обессмыслила вклады на депозиты. Во-вторых, это колебание и ослабление курса рубля. Хранить деньги в иностранной валюте, за которую приобретаются зарубежные акции, прежде всего американские, становится выгоднее, так проще спасти свои активы. Особенно популярны технические активы — например, Tesla, Google или Apple. Также они кажутся более надежными и интересными в силу экономического подъема в США, на который повлияли огромные денежные вливания со стороны ФРС», — заявил он.

Сдвиг в сторону зарубежных акций ударит по рынку российских ценных бумаг, констатирует финансовый аналитик Виталий Калугин. «При дальнейшем перекосе это неизбежно, рано или поздно он пройдет точку невозврата. Здесь важно защитить отечественные компании, и без того пострадавшие в кризис, и подстегнуть россиян вкладывать в них деньги», — сообщил он в беседе с агентством.

Инвесторы предупреждают: если на бирже появится железный занавес, они уйдут к иностранным брокерам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Поэтому Центробанк может ввести ограничения на покупку зарубежных акций, полагает замдиректора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров. Сейчас, напомнил он, уже принят закон о квалификации инвесторов, который запрещает новичкам работать с иностранными ценными бумагами и сложными финансовыми инструментами без прохождения теста. Но он вступит в силу только в 2022 году, а проблемы в российском секторе могут возникнуть уже к концу года, считает эксперт.

«Наиболее реальный вариант — запрет на покупку зарубежных акций через ИИС (индивидуальный инвестиционный счет с гарантированным государством налоговым вычетом в 13% —прим. ред.). Этот инструмент изначально предназначался для поддержки российских компаний, поэтому логично, что при новой регуляторной политике за него возьмутся первым делом», — поделился Макаров.

Также ЦБ может ограничить продажу акций и облигаций менее стабильных участников зарубежного рынка, прогнозирует президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич. «Политика Банка России направлена на балансирование среднесрочных рисков в финансовой системе и попытку защитить частных инвесторов от тех рисков, к которым они не готовы и о которых они не знают. Зарубежные голубые фишки (самые стабильные и прибыльные компании — прим. ред.) вряд ли попадут под запрет, в отличие от компаний второго эшелона», — сказал собеседник URA.RU.

Такие меры действительно защитят простых граждан, но скажутся на профессиональных инвесторах, уверен аналитик инвестиционной компании QBF Михаил Бугаев. «Они будут однозначно против таких нововведений, потому что ограничат для них право выбора инструментов для вложений. Все это может привести к уходу инвесторов в иностранную юрисдикцию — работу через зарубежных брокеров, а не отечественных», — заключил он.

URA.RU направило запрос в Центробанк РФ. Ответ на момент публикации не поступил.