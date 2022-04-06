Элита «тюменской матрешки» рассказала об общении с Жириновским

«Глыба, символ эпохи»

06 апреля 2022 в 18:25 Размер текста - 17 +

Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля на 76-м году жизни Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Умер Владимир Жириновский Обладал даром предвидения, мощной харизмой и сильными аналитическими способностями. Такими воспоминаниями о Владимире Жириновском в разговоре с URA.RU поделились политики Тюменской области, ХМАО и ЯНАО — как однопартийцы, так и оппоненты. Лидер ЛДПР скончался после долгой болезни в Москве 6 апреля на 76-м году жизни. По словам депутата Тюменской областной думы от ЛДПР Глеба Трубина, он несколько раз встречался с покойным и на общих собраниях и лично. «Меня часто спрашивают, почему я выбрал ЛДПР? Дело в том, что будучи студентом МГУ я побывал на лекции Владимира Вольфовича в нашем университете. О так, что называется „жег глаголом“, что все собравшиеся были в восторге. Можно сказать, что он предопределил мой путь в политике», — рассказал парламентарий. Депутат Тюменской облдумы Глеб Трубин побывал на лекции Жириновского будучи студентом МГУ Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Трубин отметил, что Жириновский был ярким человеком глобального мышления, который мог завлечь аудиторию своими глубокими мыслями, пониманием того, что нужно стране. «Кроме того, он обладал удивительным даром предвидения, основанном на большой эрудиции», — подчеркнул депутат. Экс-депутат гордумы Тюмени, глава регионального отделения исторического общества «Царьград» Игорь Ракша также говорит о способности Жириновского предвидеть события благодаря тому, что умел анализировать информацию. «Он мог смело озвучивать те тезисы и идеи, которые другие озвучить не могли, им было не дано», — подметил спикер. Руководитель депутатской фракции партии ЛДПР в заксобрании ЯНАО Денис Садовников вспоминает, что Жириновский большое внимание уделял развитию регионов. «Будучи востоковедом и человеком большого жизненного и политического опыта, он с высоты этого всегда смотрел на нашу страну, государство федеративное и ему было важно, чтобы федерация и в целом страна прирастала сильными регионами, он всегда уделял особое внимание. Его работоспособности и погруженности в те или иные процессы можно было просто позавидовать и учится у него. В быту, в жизни он был умудренный, чувствовался, конечно, стержень его. Как говорится, с ним можно было в любой бой идти», — заявил парламентарий. Координатор югорского регионального отделения ЛПДР Артем Зайцев опроверг мнение, что Жириновский играл на публику. «Я еще будучи ребенком вдохновлялся, смотря на выступления Владимира Вольфовича. Для меня он стал примером политического лидерства и остается им сейчас. При первой встрече он открылся для меня по-новому. Многие говорят, что Жириновский в телевизоре, Жириновский при личном разговоре — это совершенно разные люди, но это не совсем так. Владимир Вольфович — настолько многогранный человек и он был настоящим везде: по телевидению, на митингах и в личных разговорах. Он не играл роль ни в телевизоре, ни вживую, ни дома», — заверил политик. Единоросс Ринат Айсин назвал Жириновского «символом эпохи» Фото: Антон Степыгин © URA.RU Воспоминания об умершем оставили и его политические оппоненты. Так, депутат думы ХМАО от «Единой России» Ринат Айсин назвал основателя ЛДПР символом эпохи. «Жириновский был политической глыбой, символом эпохи. Его воспринимали, как шута, а сейчас стал для всех провидцем. Это был умнейший человек, это позволяло долго быть ему во главе огромной конкурентоспособной партии, анализировать внутриполитические и геополитические события. У ЛДПР есть огромный электорат, который верил ее лидеру. Это большая потеря для них, для всей страны», — прокомментировал он. Лидер ямальского отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Максим Лазарев подчеркнул разносторонность интересов Жириновского. «Мы лично встречались. Удалось не только по работе поговорить, но и в целом, немного о хобби, литературе. Очень интересно было с Владимиром Вольфовичем вести диалог, потому что в различных направлениях у него находилось, что обсудить. Очень мудрый человек. По телевизору наблюдаешь, как он ярко ведет себя, а тут очень спокойный, рассудительный человек, даже удивительно было, что он не такой, как на экране телевизора. Я знаю, что он внучат своих очень любил. Он интересовался, кто у меня сын или дочка. О семейных ценностях удалось поговорить», — поделился воспоминаниями эсер. Жириновский в своих выступлениях не раз уделял внимание регионам «тюменской матрешки». В частности, он предлагал отменить автономию ХМАО и ЯНАО от Тюмени, а также вспоминал как его чуть не зарезали в тюменской гостинице «Восток» — десятилетия спустя в отеле открыли именной номер лидера ЛДПР. Редакция URA.RU приносит соболезнования родным и близким Владимира Жириновского. В подготовке материала также принимали участие корреспонденты агентства Карина Безносова и Екатерина Абдулова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Обладал даром предвидения, мощной харизмой и сильными аналитическими способностями. Такими воспоминаниями о Владимире Жириновском в разговоре с URA.RU поделились политики Тюменской области, ХМАО и ЯНАО — как однопартийцы, так и оппоненты. Лидер ЛДПР скончался после долгой болезни в Москве 6 апреля на 76-м году жизни. По словам депутата Тюменской областной думы от ЛДПР Глеба Трубина, он несколько раз встречался с покойным и на общих собраниях и лично. «Меня часто спрашивают, почему я выбрал ЛДПР? Дело в том, что будучи студентом МГУ я побывал на лекции Владимира Вольфовича в нашем университете. О так, что называется „жег глаголом“, что все собравшиеся были в восторге. Можно сказать, что он предопределил мой путь в политике», — рассказал парламентарий. Трубин отметил, что Жириновский был ярким человеком глобального мышления, который мог завлечь аудиторию своими глубокими мыслями, пониманием того, что нужно стране. «Кроме того, он обладал удивительным даром предвидения, основанном на большой эрудиции», — подчеркнул депутат. Экс-депутат гордумы Тюмени, глава регионального отделения исторического общества «Царьград» Игорь Ракша также говорит о способности Жириновского предвидеть события благодаря тому, что умел анализировать информацию. «Он мог смело озвучивать те тезисы и идеи, которые другие озвучить не могли, им было не дано», — подметил спикер. Руководитель депутатской фракции партии ЛДПР в заксобрании ЯНАО Денис Садовников вспоминает, что Жириновский большое внимание уделял развитию регионов. «Будучи востоковедом и человеком большого жизненного и политического опыта, он с высоты этого всегда смотрел на нашу страну, государство федеративное и ему было важно, чтобы федерация и в целом страна прирастала сильными регионами, он всегда уделял особое внимание. Его работоспособности и погруженности в те или иные процессы можно было просто позавидовать и учится у него. В быту, в жизни он был умудренный, чувствовался, конечно, стержень его. Как говорится, с ним можно было в любой бой идти», — заявил парламентарий. Координатор югорского регионального отделения ЛПДР Артем Зайцев опроверг мнение, что Жириновский играл на публику. «Я еще будучи ребенком вдохновлялся, смотря на выступления Владимира Вольфовича. Для меня он стал примером политического лидерства и остается им сейчас. При первой встрече он открылся для меня по-новому. Многие говорят, что Жириновский в телевизоре, Жириновский при личном разговоре — это совершенно разные люди, но это не совсем так. Владимир Вольфович — настолько многогранный человек и он был настоящим везде: по телевидению, на митингах и в личных разговорах. Он не играл роль ни в телевизоре, ни вживую, ни дома», — заверил политик. Воспоминания об умершем оставили и его политические оппоненты. Так, депутат думы ХМАО от «Единой России» Ринат Айсин назвал основателя ЛДПР символом эпохи. «Жириновский был политической глыбой, символом эпохи. Его воспринимали, как шута, а сейчас стал для всех провидцем. Это был умнейший человек, это позволяло долго быть ему во главе огромной конкурентоспособной партии, анализировать внутриполитические и геополитические события. У ЛДПР есть огромный электорат, который верил ее лидеру. Это большая потеря для них, для всей страны», — прокомментировал он. Лидер ямальского отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Максим Лазарев подчеркнул разносторонность интересов Жириновского. «Мы лично встречались. Удалось не только по работе поговорить, но и в целом, немного о хобби, литературе. Очень интересно было с Владимиром Вольфовичем вести диалог, потому что в различных направлениях у него находилось, что обсудить. Очень мудрый человек. По телевизору наблюдаешь, как он ярко ведет себя, а тут очень спокойный, рассудительный человек, даже удивительно было, что он не такой, как на экране телевизора. Я знаю, что он внучат своих очень любил. Он интересовался, кто у меня сын или дочка. О семейных ценностях удалось поговорить», — поделился воспоминаниями эсер. Жириновский в своих выступлениях не раз уделял внимание регионам «тюменской матрешки». В частности, он предлагал отменить автономию ХМАО и ЯНАО от Тюмени, а также вспоминал как его чуть не зарезали в тюменской гостинице «Восток» — десятилетия спустя в отеле открыли именной номер лидера ЛДПР. Редакция URA.RU приносит соболезнования родным и близким Владимира Жириновского. В подготовке материала также принимали участие корреспонденты агентства Карина Безносова и Екатерина Абдулова.