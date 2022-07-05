Власти помогут россиянам больше покупать в магазинах

Мишустин поставил новую задачу для правительства РФ

05 июля 2022 в 21:15 Размер текста - 17 +

Министры сфокусируют усилия на поддержке спроса Фото: Анна Майорова © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Правительство РФ намерено повысить уровень спроса в стране, чтобы улучшить ситуацию в экономике. Для этого власти используют льготное кредитование и прямые выплаты от государства, трактуют URA.RU эксперты заявления премьер-министра Михаила Мишустина на совещании оперштаба по борьбе с санкциями 5 июля. По мнению специалистов, расширение возможности людей по приобретению товаров и услуг поможет снизить давление Запада на российскую экономику. Стимулирование потребления стало приоритетной задачей финансово-экономического блока правительства в условиях санкций, следовало из выступления премьера. «Правительство сфокусировало большие усилия на поддержке спроса в экономике, в том числе — благодаря помощи, которую получают наши граждане. Одно из последних решений: пособия на детей от 8 до 17 лет, которые воспитываются в семьях с низкими доходами. На 21 июня выплаты назначены почти на 3,5 миллиона детей, общий объем составил около 70 млрд рублей», — сообщил Мишустин. Правительство сфокусировало большие усилия на поддержке спроса в экономике, заявил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Помимо прямых выплат из бюджета уровень потребления россиян планируется повышать за счет льготных кредитов, ставки по которым правительство субсидирует за счет дополнительных нефтегазовых доходов. Среди них Мишустин выделил различные программы льготной ипотеки, объемы выдачи которой начали расти после сильной просадки в весенние месяцы. Также заработали новые меры помощи для бизнеса, в том числе льготные кредиты на пополнение оборотных средств, проектное финансирование, отсрочки по уплате страховых взносов с выплат работникам, мораторий на плановые проверки и ограничения для внеплановых. «В целом принятые нами меры помогли экономике, бизнесу адаптироваться к текущим условиям», — подытожил Мишустин. Для подробного доклада о стимулировании спроса глава правительства передал слово главе Минэкономразвития Максиму Решетникову. По его словам, слабость спроса остается главным риском восстановления экономики РФ. «Это подтверждает и дефляционный тренд в экономике и замедление кредитования. Кредитный портфель физических лиц не растет, а по компаниям основной прирост идет за счет наших льготных программ кредитования», — отметил министр. Некоторые товары, такие как жилье, приобрести без кредитования крайне сложно Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Одним из препятствий на пути к повышению спроса оказалась сберегательная модель поведения предпринимателей и остальных россиян, которые предпочитают придержать свои деньги на депозитах. «В условиях высоких реальных ставок и население, и компании не спешат тратить деньги, а предпочитают их сберегать», — заметил Решетников. Путь к преодолению кризиса спроса в Минэке видят в продолжении поддержки доходов населения, а также повышении доступности всех видов кредитования — потребительского, ипотечного и займов для бизнеса. Спрос на товары и услуги со стороны бизнеса и потребителей — необходимое условие развития хозяйства страны, поэтому правительство видит в его повышении приоритетную задачу, объяснил URA.RU экономист Михаил Беляев. «Любое производство имеет смысл тогда, когда выпускаемую продукцию покупают. Можно сколько угодно симулировать и выдавать различные льготы производителям, но если достаточного спроса нет — то хозяйственная деятельность не будет иметь смыла. В текущих условиях много людей потеряло в заработках, находится не в лучшем финансовом положении, поэтому для правительства важно поднять спрос так, чтобы предприятия получили заказы, смогли реализовать свою продукцию, получить прибыль и выплатить зарплаты работникам», — сказал эксперт. Слабость спроса остается главным риском восстановления экономики РФ, считает глава Минэка Максим Решетников Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство делает акцент на повышении доступности кредитования, поскольку целый ряд товаров без привлечения заемных средств могут приобрести очень немногие люди, отметил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «Это жилье, автомобили и дорогая бытовая техника — здесь потребительский спрос сильно зависит от ставок по кредитам. Кредиты начнут брать, когда условия в банках смягчатся до более комфортных уровней, скажем, какие были в начале года. Иначе позволить себе дорогостоящие покупки люди не смогут, поскольку инфляция в прошлом и нынешнем году была высокой, а доходы населения на сравнимую величину не выросли», — заявил эксперт. Статья по теме Минфин и ЦБ дискутируют с Минэком о приоритетах для экономики По словам Сафонова, не все меры повышения спроса могут быть реализованы властями в текущий момент. «Эффективнее всего повышать спрос через рост реальных доходов населения, но для этого нужен устойчивый рост экономики в целом. Играют роль и чисто психологические факторы, такие как уверенность людей в завтрашнем дне, тогда они отступают от сберегательной модели поведения. Важно бороться с инфляцией, иначе люди будут продолжать экономить. Многие меры уже правительством принимаются — проиндексированы пенсии, пособия, МРОТ, перечисляются выплаты семьям с детьми, это тоже важно для поддержки потребительского спроса», — заключил профессор. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Правительство РФ намерено повысить уровень спроса в стране, чтобы улучшить ситуацию в экономике. Для этого власти используют льготное кредитование и прямые выплаты от государства, трактуют URA.RU эксперты заявления премьер-министра Михаила Мишустина на совещании оперштаба по борьбе с санкциями 5 июля. По мнению специалистов, расширение возможности людей по приобретению товаров и услуг поможет снизить давление Запада на российскую экономику. Стимулирование потребления стало приоритетной задачей финансово-экономического блока правительства в условиях санкций, следовало из выступления премьера. «Правительство сфокусировало большие усилия на поддержке спроса в экономике, в том числе — благодаря помощи, которую получают наши граждане. Одно из последних решений: пособия на детей от 8 до 17 лет, которые воспитываются в семьях с низкими доходами. На 21 июня выплаты назначены почти на 3,5 миллиона детей, общий объем составил около 70 млрд рублей», — сообщил Мишустин. Помимо прямых выплат из бюджета уровень потребления россиян планируется повышать за счет льготных кредитов, ставки по которым правительство субсидирует за счет дополнительных нефтегазовых доходов. Среди них Мишустин выделил различные программы льготной ипотеки, объемы выдачи которой начали расти после сильной просадки в весенние месяцы. Также заработали новые меры помощи для бизнеса, в том числе льготные кредиты на пополнение оборотных средств, проектное финансирование, отсрочки по уплате страховых взносов с выплат работникам, мораторий на плановые проверки и ограничения для внеплановых. «В целом принятые нами меры помогли экономике, бизнесу адаптироваться к текущим условиям», — подытожил Мишустин. Для подробного доклада о стимулировании спроса глава правительства передал слово главе Минэкономразвития Максиму Решетникову. По его словам, слабость спроса остается главным риском восстановления экономики РФ. «Это подтверждает и дефляционный тренд в экономике и замедление кредитования. Кредитный портфель физических лиц не растет, а по компаниям основной прирост идет за счет наших льготных программ кредитования», — отметил министр. Одним из препятствий на пути к повышению спроса оказалась сберегательная модель поведения предпринимателей и остальных россиян, которые предпочитают придержать свои деньги на депозитах. «В условиях высоких реальных ставок и население, и компании не спешат тратить деньги, а предпочитают их сберегать», — заметил Решетников. Путь к преодолению кризиса спроса в Минэке видят в продолжении поддержки доходов населения, а также повышении доступности всех видов кредитования — потребительского, ипотечного и займов для бизнеса. Спрос на товары и услуги со стороны бизнеса и потребителей — необходимое условие развития хозяйства страны, поэтому правительство видит в его повышении приоритетную задачу, объяснил URA.RU экономист Михаил Беляев. «Любое производство имеет смысл тогда, когда выпускаемую продукцию покупают. Можно сколько угодно симулировать и выдавать различные льготы производителям, но если достаточного спроса нет — то хозяйственная деятельность не будет иметь смыла. В текущих условиях много людей потеряло в заработках, находится не в лучшем финансовом положении, поэтому для правительства важно поднять спрос так, чтобы предприятия получили заказы, смогли реализовать свою продукцию, получить прибыль и выплатить зарплаты работникам», — сказал эксперт. Правительство делает акцент на повышении доступности кредитования, поскольку целый ряд товаров без привлечения заемных средств могут приобрести очень немногие люди, отметил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «Это жилье, автомобили и дорогая бытовая техника — здесь потребительский спрос сильно зависит от ставок по кредитам. Кредиты начнут брать, когда условия в банках смягчатся до более комфортных уровней, скажем, какие были в начале года. Иначе позволить себе дорогостоящие покупки люди не смогут, поскольку инфляция в прошлом и нынешнем году была высокой, а доходы населения на сравнимую величину не выросли», — заявил эксперт. По словам Сафонова, не все меры повышения спроса могут быть реализованы властями в текущий момент. «Эффективнее всего повышать спрос через рост реальных доходов населения, но для этого нужен устойчивый рост экономики в целом. Играют роль и чисто психологические факторы, такие как уверенность людей в завтрашнем дне, тогда они отступают от сберегательной модели поведения. Важно бороться с инфляцией, иначе люди будут продолжать экономить. Многие меры уже правительством принимаются — проиндексированы пенсии, пособия, МРОТ, перечисляются выплаты семьям с детьми, это тоже важно для поддержки потребительского спроса», — заключил профессор.