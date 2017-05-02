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02 мая 2017
20:59  02 мая 2017 0

Путин назвал сдержанной работу российских полицейских во время митингов

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир, жест рукой
Президент отверг обвинения в адрес полицииФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин не согласился с обвинениями в адрес полиции о чрезмерном применении силы во время протестных акций в стране.

Глава государства подчеркнул, что стражи порядка действуют в рамках закона и продолжат поступать точно так же. Такое заявление Путин сделал на пресс-конференции после встречи с немецким канцлером Ангелой Меркель, пишет газета «Известия».

«Хочу обратить ваше внимание на то, что правоохранительные органы России ведут себя гораздо более сдержанно и либерально, чем их коллеги в некоторых европейских странах, где для разгона демонстраций применяются слезоточивый газ и дубинки», — подчеркнул глава государства.

Лев Истомин
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