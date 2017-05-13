Патриарх Кирилл ответил на критику церкви после приговора ловцу покемонов Соколовскому

20:01 13 мая 2017 0

Патриарх Кирилл Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Патриарх Кирилл ответил на критику после приговора ловцу покемонов Руслану Соколовскому. По его мнению, нападки на церковь вызваны тем, что она делает человека внутренне свободным.

Свой взгляд на скандальное дело блогера патриарх Московский и всея Руси озвучил после литургии на Бутовском полигоне Москвы. Епископ Русской Православной Церкви заметил, что в информационном обществе люди часто становятся рабами идей, политический концепций и общепринятых точек зрения. Церковь же делает человека внутренне свободным и лишает возможности манипулировать им.

«Иногда возмущается наше врожденное нравственное чувство, когда кажется, что совершенно очевидно, что человек ведет себя недопустимо — например, оскорбляет религиозные чувства людей, — сказал патриарх. — Но нам пытаются объяснить, что это и есть свобода, что нужно жить по определенным правилам и тогда никто не будет покушаться на ваши человеческие права».

Как пишет «Интерфакс», патриарх заявил, что «покуда будет церковь, тотального контроля никогда не будет», и это понимают те, кто всячески пытается контролировать общественное сознание.

Напомним, скандальный процесс по делу ловца покемонов вызвал множество ожесточенных споров. 11 мая Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил блогера Соколовского к условному сроку.