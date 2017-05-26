Основатель Facebook наконец-то получил высшее образование

01:48 26 мая 2017 0

Марк Цукерберг окончил Гарвард через 12 лет после того, как бросил учебу ради соцсети Фото: Facebook/Mark Zuckerberg

Марк Цукерберг, основатель соцсети Facebook и миллиардер, получил высшее образование в возрасте 33 лет. Он окончил Гарвардский университет, из которого был отчислен 12 лет назад.

«Мама, я всегда говорил тебе, что вернусь и получу свою степень», — написал Цукерберг у себя на странице в Facebook.

Как сообщает телеканал 360 со ссылкой на сайт Гарварда, Цукерберг стал доктором права. Он получил почетную степень, так что научные работы ему писать не пришлось.

На вручении дипломов Цукерберг выступил с речью перед другим выпускниками, а после церемонии посетил аудиторию, в которой создавал будущую соцсеть. «Это то место, где я сидел. Здесь у меня был маленький ноутбук, на котором я программировал Facebook. У меня на это ушло две недели», — цитирует Цукерберга РБК.

Он также шутливо заметил, что ему будет приятно «наконец-то иметь высшее образование в резюме».

Марк Цукерберг поступил в Гарвардский университет в 2002 году и изучал компьютерные науки и психологию. Осенью 2005 года он забросил учебу ради работы над Facebook. Соцсеть была запущена в 2004 году, через год приобрела популярность, а спустя десять лет стала крупнейшей в мире социальной сетью. Ее капитализация превышает 400 млрд долларов.