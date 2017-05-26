Следы внеземной жизни могут найти на поверхности МКС

15:00 26 мая 2017 0

На МКС может обитать инопланетная жизнь Фото: Антон Белицкий © URA.RU

На поверхности международной космической станции могут храниться следы внеземного происхождения. Это установили специалисты после проведения эксперимента «Тест», который показал, что станция может временно хранить иноземный биоматериал.

Как выяснилось, на поверхности космического объекта микрометеориты и пыль от комет могут содержать биогенное вещество с других планет в естественном виде, пишет издание «Утро.ру».

Также на поверхности станции могут быть живые земные микроорганизмы, которые там остались после сборки и выведения модулей на орбиту.