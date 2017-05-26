{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 63,67
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
26 мая 2017
15:00  26 мая 2017 0

Следы внеземной жизни могут найти на поверхности МКС

Экзамен у основного экипажа МКС-45/46/ЭП-18. Звездный городок, космонавт, космический корабль, могенсен андреас
На МКС может обитать инопланетная жизньФото: Антон Белицкий © URA.RU

На поверхности международной космической станции могут храниться следы внеземного происхождения. Это установили специалисты после проведения эксперимента «Тест», который показал, что станция может временно хранить иноземный биоматериал.

Как выяснилось, на поверхности космического объекта микрометеориты и пыль от комет могут содержать биогенное вещество с других планет в естественном виде, пишет издание «Утро.ру».

Также на поверхности станции могут быть живые земные микроорганизмы, которые там остались после сборки и выведения модулей на орбиту.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров