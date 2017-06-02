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02 июня 2017
01 июня 2017
23:57  01 июня 2017 0

МИД РФ заявил о дефиците в США конструктивных идей по нормализации отношений с Россией

Новые санкции в отношении российских предприятий и граждан вызвали негативную реакцию МИДаФото: Википедия

Санкционная политика остается константой американской политики на российском направлении. Так прокомментировали в МИД РФ введение санкций против граждан России в связи с ядерной программой КНДР.

«К сожалению, приходится констатировать, что константой американской политики на российском направлении остаются санкции, — приводит „RT на русском“ заявление заместителя главы внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова. — Мы будем исходить вот из этих выводов, в том числе при определении характера нашей реакции на новые деструктивные действия США»

Дипломат отметил, что сейчас в Вашингтоне налицо дефицит каких-либо конструктивных идей относительно того, как выстраивать отношения с Россией.

Как стало известно 1 июня, в санкционные списки Вашингтона, касающиеся ядерной программы КНДР, попали несколько российских предприятий — «Независимая нефтегазовая компания», «ННК Приморнефтепродукт», и ООО «Ардис-Подшипник». В списке, опубликованной Минфином США — владелец компании «Ардис-Подшипник» Игорь Мичурин. Кроме того, Вашингтон наложил санкции на двух граждан Северной Кореи, проживающих в Китае.

Евгений Александров
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