Большинство молодых людей, вступивших в брак, познакомились на дискотеках и вечеринках. Таковы результаты совместного исследования, которое провели Высшая школа экономики и Российский государственный социальный университет.
Выводы социологов, опросивших две тысячи человек в возрасте от 17 до 30 лет, опубликованы в газете «Известия».
Большинство молодых людей, вступивших в брак — 56% — познакомились на дискотеках и вечеринках у друзей. 21% мужей и жен объединила учеба в вузе. В соцсетях нашли друг друга 2% респондентов.
Основная причина, по которой молодые россияне вступают в официальный брак — это любовь и романтические чувства (82%). Желанием завести детей вступление в брак объясняют не более 6%. Ещё 3% создают семью под давлением родителей, и лишь 2% движимы какими-то корыстными мотивами.
Из всей совокупности опрошенных надежды на семейное счастье оправдались лишь у 79%. Тем не менее, от мыслей о разводе несчастливые семьи продолжают удерживать такие факторы, как дети (53%), собственное будущее (30%) и квартирный вопрос (10%). Еще 7% не разводятся, так как боятся мнения окружающих, одиночества и отсутствия сексуального партнера.
Тем не менее, в случае супружеской измены большинство готово на разрыв: понять и простить измену согласны лишь 3% опрошенных.