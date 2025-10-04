Взвод 151-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины во 4 октября сообщили в российских силовых структурах со ссылкой на данные радиоперехватов переговоров украинских военных. По информации силовиков, подразделение полностью покинуло занимаемые рубежи на фоне ухудшения ситуации для ВСУ на линии соприкосновения.
«На изюмском направлении формирования ВСУ терпят неудачи по всей линии фронта. Подразделение 151-й омбр ВСУ, глядя на эту вакханалию, тоже „откатилось“ назад. Никто не хочет воевать», — сообщил собеседник ТАСС. По словам собеседника, информация подтверждается радиоперехватами переговоров украинских военных, что позволяет судить о масштабах отступления.
Источник уточнил, что аналогичная ситуация наблюдается на севере Донецкой Народной Республики. Там, по его данным, командование ВСУ уже смирилось с потерей Красного Лимана. Схожие процессы отмечаются и на западном берегу реки Оскол, севернее Купянска, в районе Моначиновки.
По информации российских силовиков, в этих районах украинские подразделения также оставляют позиции целыми группами. В силовых структурах добавили, что российские войска активно применяют авиацию, артиллерию и беспилотники для нанесения ударов по отступающим. «Боевики не готовы воевать и умирать, даже командир взвода возглавил отступление. Мы наблюдаем в рядах ВСУ на изюмском направлении начало эффекта домино», — заявили представители силовых структур.
Ранее сообщалось, что бойцы группировки войск «Юг» взяли в плен украинского военнослужащего при продвижении на северском направлении в ДНР. Сообщалось, что он оказался единственным выжившим на этом участке. Он рассказал, что принял решение остаться в укрытии, чтобы избежать угрозы для жизни. Позднее его местонахождение было обнаружено российскими штурмовыми подразделениями, которые вывели его из укрытия. По словам пленного, таким образом ему фактически удалось избежать гибели.
