Каладзе лидирует на выборах мэра Тбилиси с результатом 71,58%

Кандидат от правящей партии Каха Каладзе уверенно побеждает на выборах мэра Тбилиси, набирая 71,58% голосов избирателей. Такие данные следуют после обработки 99,4% бюллетеней. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Грузии.
«Кандидат в мэры Тбилиси от правящей в Грузии партии „Грузинская мечта“ Каха Каладзе набрал 71,58% голосов после обработки 99,4% бюллетеней. Вторым идет единый кандидат от оппозиционных партий „Лело — Сильная Грузия“ и „Гахария — за Грузию“ Ираклий Купрадзе с 12,4% голосов», — приводит данные ЦИКа РИА Новости.
Выборы в органы местного самоуправления состоялись в субботу в 64 муниципалитетах и районах Грузии. Граждане избирали мэров пяти самоуправляемых городов, включая Тбилиси, а также 59 глав муниципалитетов и депутатов в местные городские собрания (сакребуло). Всего на пост столичного градоначальника претендовали девять кандидатов. Для победы в первом туре кандидату в мэры необходимо было набрать более 50% голосов.
Ранее URA.RU сообщало, что МВД Грузии возбудило уголовные дела по факту массовых беспорядков в Тбилиси во время выборов. Следствие ведется по статьям о призывах к насильственному изменению конституционного строя, попытке свержения власти, нападении на полицию и организации массовых беспорядков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.