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01 августа 2017
17:12  01 августа 2017 1

Жители 44 крупных городов России могут прожить без работы, просто сдавая «однушку»

Самоубийство. Нижневартовск., спальник, многоэтажки, дома, район
В Питере можно прожить, сдавая комнатуФото: Александр Елизаров © URA.RU

Россияне могут получить доход не ниже прожиточного минимума, просто сдавая однокомнатные квартиры в аренду. Такие выводы сделал после исследования портал жилой недвижимости «Мир квартир».

По данным опрошенных экспертов, сдача «однушки» прокормит жителей 44 городов из 69. Самая высокая разница между средней ценой за съем квартиры и региональным прожиточным минимумом в Москве — она составила более 10 тысяч рублей, в Подмосковье этот же показатель составил около 4 тысяч.

Еще в 20 городах России можно прожить без работы с помощью двухкомнатной квартиры. Но в этом случае себе придется в чем-то отказывать, уточняют специалисты. Например, у безработных сургутян, сдающих «двушку» (средняя аренда — 20 755 рублей в месяц), на расходы останется только 7000 рублей, в Якутске — 200 рублей.

На грани выживания находятся владельцы однокомнатных квартир в Томске, Красноярске, Тольятти, Челябинске и Махачкале. В этих городах средние цены едва перекрывают прожиточный минимум в регионе.

В Мурманске прожить без работы можно, только сдавая трехкомнатную квартиру. Иная ситуация в Санкт-Петербурге, Сочи, Симферополе и Севастополе: там можно неплохо жить, сдавая лишь комнату, уточняют «Ведомости».

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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