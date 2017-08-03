21:00 03 августа 2017 0

Военный гарнизон в Елани считается самым отмороженным в России. ЧП в нем происходят начиная с 90-х Фото: URA.RU © URA.RU

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Кровавое побоище произошло в свердловском учебном центре ЦВО в Елани: с ножами схлестнулись 60 бойцов из Тувы и 100 солдат из местного гарнизона. Минобороны проводит проверку, а скандальную военную часть предлагают расформировать.

Американский президент Дональд Трамп нашел виновных в ссоре России и США. И сразу же заявил об отмене «грин-карт».

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Вот это поворот! Соратник главы Екатеринбурга, обвиняемый в получении взятки в 150 тысяч, признался, что деньги брал «на цветы и конфеты».

В Екатеринбурге судят замначальника колонии, автора системы пыток в ИК-2. Он создал условия, при которых одни зэки устраивали «показательную порку» и «ставили на счетчик» других заключенных.

Лоукостер «Победа» снизит цены на билеты и разрешит провозить в салоне личные вещи.