{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,75
Динамика за 2 недели
Евро 71,95
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
03 августа 2017
Главные новости 
21:00  03 августа 2017 0

Побоище в гарнизоне Елани, Путин перепишет УК, экс-сенатору дали 9 лет «строгача». Главное за день — в подборке «URA.RU»

Побоище в Елани
Военный гарнизон в Елани считается самым отмороженным в России. ЧП в нем происходят начиная с 90-хФото: URA.RU © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости и тексты. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное каждый день.

Главное к этому часу:

Кровавое побоище произошло в свердловском учебном центре ЦВО в Елани: с ножами схлестнулись 60 бойцов из Тувы и 100 солдат из местного гарнизона. Минобороны проводит проверку, а скандальную военную часть предлагают расформировать.

Американский президент Дональд Трамп нашел виновных в ссоре России и США. И сразу же заявил об отмене «грин-карт».

Президент России Владимир Путин перепишет УК РФ.

Но это не коснется челябинского экс-сенатора, которого суд за взятки приговорил к 9 годам строгого режима.

Вот это поворот! Соратник главы Екатеринбурга, обвиняемый в получении взятки в 150 тысяч, признался, что деньги брал «на цветы и конфеты».

В Екатеринбурге судят замначальника колонии, автора системы пыток в ИК-2. Он создал условия, при которых одни зэки устраивали «показательную порку» и «ставили на счетчик» других заключенных.

Лоукостер «Победа» снизит цены на билеты и разрешит провозить в салоне личные вещи.

Надежда Банникова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров