04:00 27 октября 2017 0

Женщина заявила, что страшнее в своей жизни еще ничего не видела ФОТО: личная страница sharniiturner в Twitter

Жительница Австралии с ником sharniiturner выложила в Twitter фотографию УЗИ своего будущего малыша. Женщина пришла в ужас при просмотре фото и заявила, что страшнее в своей жизни еще ничего не видела.

«Мой врач решил сделать снимок моего ребенка в анфас, и это самое стремное, что я видела в своей чертовой жизни», — сообщила женщина.

Пользователей в Twitter привлекло необычное лицо малыша. Некоторые написали, что оно похоже на череп монстра, а другие сделали вывод, что оно напоминает известного злого волшебника Волан-де-Морта из серии книг о Гарри Поттере.

Австралийке не понравилось, что часть пользователей начала советовать ей избавиться от ребенка и сделать аборт, в то время как другая часть подписчиков принялась защищать женщину и уговаривать сохранить малышу жизнь.

«Мне кажется, что я должна кое-что прояснить: я ни в коем случае не стану делать аборт», — цитирует слова девушки «Лента.ру»