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28 октября 2017
Главные новости Москвы
18:19  28 октября 2017 0

Зюганов обвинил Собчак в пиаре на Ленине и Крыме

Пресс-конференция КПРФ в ТАСС с участием лидера партии Геннадием Зюгановым. Москва, зюганов геннадий
Политик отреагировал на слова СобчакФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что «безобразные заявления» телеведущей Ксении Собчак о статусе Крыма и захоронении тела Владимира Ленина являются пиаром.

При этом коммунист в своем Twitter-аккаунте отметил, что кто-то «заказал» пиар заявлений Собчак в государственных СМИ.

Напомним, что ранее телеведущая, заявившая о желании баллотироваться на президентский пост, призвала провести повторный референдум в Крыму и убрать тело вождя мирового пролетариата из мавзолея на Красной площади.

Пользователи социальной сети живо отреагировали на слова Зюганова. «Ленин сделал многое для простого люда. А что сделали Вы?» — поинтересовался у коммуниста один из комментаторов.

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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