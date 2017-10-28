Зюганов обвинил Собчак в пиаре на Ленине и Крыме

Политик отреагировал на слова Собчак
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что «безобразные заявления» телеведущей Ксении Собчак о статусе Крыма и захоронении тела Владимира Ленина являются пиаром.
При этом коммунист в своем Twitter-аккаунте отметил, что кто-то «заказал» пиар заявлений Собчак в государственных СМИ.
Напомним, что ранее телеведущая, заявившая о желании баллотироваться на президентский пост, призвала провести повторный референдум в Крыму и убрать тело вождя мирового пролетариата из мавзолея на Красной площади.
Пользователи социальной сети живо отреагировали на слова Зюганова. «Ленин сделал многое для простого люда. А что сделали Вы?» — поинтересовался у коммуниста один из комментаторов.