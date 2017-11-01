ВЦИОМ: россияне недовольны выдвижением Собчак

Более половины российских граждан высказались против планов Ксении Собчак баллотироваться на пост президента РФ, показал опрос ВЦИОМ. Президентские амбиции телеведущей не поддержали более половины респондентов.
По данным социологов, 57% опрошенных россиян не поддерживают президентские амбиции телеведущей. При этом только 8% респондентов отметили, что «скорее хотели бы» видеть Собчак кандидатом, пишет Nation News.
Как показал опрос, 69% россиян не видят политических перспектив у телеведущей. Однако 16% опрошенных считают Собчак успешной в политике.
Всероссийский опрос, в котором поучаствовало 1 200 совершеннолетних респондентов, прошел 21—22 октября.
Ранее политолог Андрей Епифанцев в беседе с «Национальной службой новостей» заявил, что Собчак не успеет к выборам завоевать доверие избирателей.