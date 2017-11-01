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01 ноября 2017
12:25  01 ноября 2017 1

ВЦИОМ: россияне недовольны выдвижением Собчак

Ксения Собчак в Екатеринбурге. Встреча с электоратом и лекция для молодых мам, собчак ксения
Телеведущая уже начала предвыборную кампаниюФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
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Более половины российских граждан высказались против планов Ксении Собчак баллотироваться на пост президента РФ, показал опрос ВЦИОМ. Президентские амбиции телеведущей не поддержали более половины респондентов.

По данным социологов, 57% опрошенных россиян не поддерживают президентские амбиции телеведущей. При этом только 8% респондентов отметили, что «скорее хотели бы» видеть Собчак кандидатом, пишет Nation News.

Как показал опрос, 69% россиян не видят политических перспектив у телеведущей. Однако 16% опрошенных считают Собчак успешной в политике.

Всероссийский опрос, в котором поучаствовало 1 200 совершеннолетних респондентов, прошел 21—22 октября.

Ранее политолог Андрей Епифанцев в беседе с «Национальной службой новостей» заявил, что Собчак не успеет к выборам завоевать доверие избирателей.

Олег Теплоухов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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