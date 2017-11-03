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03 ноября 2017
02 ноября 2017
08:29  03 ноября 2017 0

Натали Портман обнажилась на камеру. ВИДЕО

Актриса поддержала проект журналистовФото: Wikimedia Commons

Американская актриса театра и кино израильского происхождения Натали Портман разделась во время онлайн-трансляции для издания The New York Times.

С помощью таких перформансов журналисты NYT показывают обществу собственный взгляд на мир. Их проект направлен на то, чтобы с помощью популярных голливудских звёзд отобразить бессмертность классических подходов к красоте. Всего журналисты отобрали 14 актёров и актрис, среди которых оказалась и Натали Портман, передает Life.ru.

Помимо Натали Портман в проекте приняли участие Хавьер Бардем, Джеймс Франко, Мэтт Дэймон, Дженнифер Лоуренс, Хлоя Морец, Тильда Суинтон, Майкл Дуглас, Нуми Рапас, Джесси Айзенберг, Венсан Кассель, Энтони Маки, Роберт Дюваль.

Ранее голливудская актриса Эмили Ратаковски приняла участие в фотосессии для журнала Allure. На снимках видно, что ради некоторых фотографий актрисе пришлось раздеться практически догола.

Ксения Томашова
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