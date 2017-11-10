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10 ноября 2017
09 ноября 2017
07:30  10 ноября 2017 0

НАТО выходит на новый этап противостояния с Москвой

НАТО, пентагон, медик, врач, ебиноборства, боевые искусства, нато, флаг нато
Альянс вдохновляется холодной войной с СССРФото: depositphotos.com © URA.RU

Главной задачей НАТО является противостояние с Москвой. Руководство Североатлантического альянса черпает вдохновение в схемах времен холодной войны. Об этом заявил постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко.

По словам дипломата, противостояние с Москвой сегодня находится в центре усилий Альянса по адаптации командной структуры НАТО, пишет «Федеральное агентство новостей».

Грушко подчеркнул, что последствия действий Альянса будут зависеть от того, какие конкретные решения оформят на заседании министров обороны в феврале будущего года. Новое условное «Североатлантическое командование» станет новой версией командования НАТО, существовавшего до 2002 года.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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