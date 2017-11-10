Гаджет станет намного доступнее
В России рухнули цены на один из самых популярных в 2017 году смартфонов — Samsung Galaxy Note8.
В январе этого года новинку можно было приобрести по цене около 70 тысяч рублей, уже в октябре стоимость актуального гаджета упала до 53,5 тыс., отмечает агентство Nation News.
По мнению экспертов, в ближайшие месяцы стоимость 64-гигабайтного Samsung Galaxy Note8 в официальных точках продаж компании продолжит падение, что сделает гаджет более доступным для многих россиян.