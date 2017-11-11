IBM заявила о создании квантового компьютера невиданной мощности

Вычислительные устройства нового поколения пока недоступны для коммерческого использования
Руководитель направления квантовых компьютеров IBM Дарио Гил заявил о разработках действующего прототипа компьютера мощностью 50 квантовых битов. В компании не уточнили, когда именно квантовый компьютер будет доступен для коммерческого использования.
Известно, что доступ к 20-кубитовым квантовым вычислениям будет обеспечен с помощью облачного сервиса, пишет Lenta.ru.
Отметим, что в минувшем году корпорация IBM обеспечила доступ через облачный сервис к вычислениям мощностью в пять кубитов.