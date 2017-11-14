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14 ноября 2017
13 ноября 2017
Главные новости Москвы
09:12  14 ноября 2017 0

Макаревич матом послал поклонников после скандала с увольнением клавишника

Концерт Андрея Макаревича в Ельцин Центре. Екатеринбург, макаревич андрей
Возможно, Андрея Державина убрали, чтобы он не помешал концертам на УкраинеФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
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Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в нецензурной форме попросил поклонников отвязаться от него. Поводом для скандала стало увольнение из группы клавишника Андрея Державина, который поддержал возвращение Крыма в состав России.

Макаревич сообщил, что «хорошая группа получается только из разномышленников», которые могут придерживаться разных, в том числе политических, взглядов, и отметил, что ему «неинтересно, что думает Андрей Державин по поводу Украины».

«Он взрослый человек (я-то полагаю, что он вообще на эту тему не думает, но не собираюсь у него это выяснять.) К слову, за последние два года мы трижды (и с большим успехом) гастролировали в Украине — и что, что-то изменилось?» — написал он на своей странице в Facebook. Автор всенародных хитов пояснил, что сам до конца не понимает, почему отношения с клавишником Державиным зашли в тупик, и попросил фанатов отъ…ся.

Ранее сообщалось, что на Украине призвали не пускать на территорию страны Андрея Державина и директора группы Владимира Сапунова, который также считает, что «Крым наш». Музыкальный коллектив проводит активную деятельность на территории Украины, и запрет на въезд части состава, возможно, стал поводом для прекращения отношений. Сам Макаревич не раз заявлял, что считает присоединение Крыма к России незаконным.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
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