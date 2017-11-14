Макаревич матом послал поклонников после скандала с увольнением клавишника

09:12 14 ноября 2017 0

Возможно, Андрея Державина убрали, чтобы он не помешал концертам на Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в нецензурной форме попросил поклонников отвязаться от него. Поводом для скандала стало увольнение из группы клавишника Андрея Державина, который поддержал возвращение Крыма в состав России.

Макаревич сообщил, что «хорошая группа получается только из разномышленников», которые могут придерживаться разных, в том числе политических, взглядов, и отметил, что ему «неинтересно, что думает Андрей Державин по поводу Украины».

«Он взрослый человек (я-то полагаю, что он вообще на эту тему не думает, но не собираюсь у него это выяснять.) К слову, за последние два года мы трижды (и с большим успехом) гастролировали в Украине — и что, что-то изменилось?» — написал он на своей странице в Facebook. Автор всенародных хитов пояснил, что сам до конца не понимает, почему отношения с клавишником Державиным зашли в тупик, и попросил фанатов отъ…ся.

Ранее сообщалось, что на Украине призвали не пускать на территорию страны Андрея Державина и директора группы Владимира Сапунова, который также считает, что «Крым наш». Музыкальный коллектив проводит активную деятельность на территории Украины, и запрет на въезд части состава, возможно, стал поводом для прекращения отношений. Сам Макаревич не раз заявлял, что считает присоединение Крыма к России незаконным.