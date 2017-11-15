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15 ноября 2017
11:12  15 ноября 2017 0

«Почта России» показала убыток в 2,3 млрд рублей. В компании объяснили, что деньги пошли на рост зарплат

Фасады зданий изменяющиеся к ЧМ-2018. Екатеринбург, почта россии, конструктивизм, главпочтамт
В 2017 году ФГУП обработал 208 млн международных отправлений с товарными вложениямиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Чистый убыток «Почты России» за девять месяцев 2017 года составил 2,3 миллиардов рублей, а выручка от операционной деятельности, напротив, увеличилась (126 млрд).

Об этом сообщает «Русская планета» со ссылкой на отчет РСБУ (Российские стандарты бухгалтерского учёта). Отмечается, что по итогам года компания будет считать чистую прибыль.

Увеличение убытка объясняется ростом зарплат сотрудников на 5,4%. Данный расходный показатель составляет около 60% от всех затрат в структуре себестоимости компании и серьезно влияет на динамику.

За девять месяцев «Почта» обработала 208 миллионов международных почтовых отправлений с товарными вложениями. Цифра превышает прошлогодний показатель на 46%.

В текущем году прибыльность ФГУПа (унитарное предприятие) увеличилась по многим показателям, среди которых выручка от посылочного бизнеса (на 13% — 31,8 млрд) и от почтового бизнеса (на 1% — 56,4 млрд).

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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