Чистый убыток «Почты России» за девять месяцев 2017 года составил 2,3 миллиардов рублей, а выручка от операционной деятельности, напротив, увеличилась (126 млрд).
Об этом сообщает «Русская планета» со ссылкой на отчет РСБУ (Российские стандарты бухгалтерского учёта). Отмечается, что по итогам года компания будет считать чистую прибыль.
Увеличение убытка объясняется ростом зарплат сотрудников на 5,4%. Данный расходный показатель составляет около 60% от всех затрат в структуре себестоимости компании и серьезно влияет на динамику.
За девять месяцев «Почта» обработала 208 миллионов международных почтовых отправлений с товарными вложениями. Цифра превышает прошлогодний показатель на 46%.
В текущем году прибыльность ФГУПа (унитарное предприятие) увеличилась по многим показателям, среди которых выручка от посылочного бизнеса (на 13% — 31,8 млрд) и от почтового бизнеса (на 1% — 56,4 млрд).