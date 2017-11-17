12:27 17 ноября 2017 0

Необычное продвижение рекламных услуг потешает екатеринбуржцев Фото: со страницы «Единой службы объявлений» в Facebook

Единая службы объявлений (ЕСО) из Екатеринбурга дает скидки рыжим, родственникам Путина и тем, кто назовет дочку в честь этой фирмы — соответствующие посты опубликованы на страничке службы в Facebook. Так, она обещает разместить рекламу или любые объявления в СМИ Екатеринбурга для рыжих на пять процентов дешевле прайсов (пост проиллюстрирован рыжей кошкой). Чуть ниже аналогичное объявление обещает такую же скидку, но уже брюнетам.

Главный же пост, который закреплен наверху страницы, — обещание дать скидку родственникам Путина. В зависимости от степени родства можно получить скидку от 10 до 50% (своякам и деверям — 10%, детям — 50%). Ну, а самое необычное предложение — для тех, кто назовет свою дочь по названию фирмы — Есонькой (от «Единая служба объявлений»). На необычную маркетинговую политику фирмы обратили внимание уже многие екатеринбуржцы. «Пошла делать Есоньку. Всем сладких снов)))» — написала в соцсетях жительница города Екатерина Петрова.

Получить комментарий руководителя службы объявлений не удалось — журналисты «URA.RU» оставили диспетчерам координаты, однако к моменту публикации в редакцию он не перезвонил. Как удалось выяснить агентству, директором фирмы является Сергей Юрьевич Панов — владелец двух компаний, работающих в сфере рекламы: ООО «Паблисити» и ООО «Оптимус медиа» (обе зарегистрированы на Бажова, 193 в г. Екатеринбурге). Помимо приема объявлений, его «Есонька» занимается также кадровыми услугами (например, подбором персонала). В одном из постов указано, что для удобства клиентов все менеджеры компании — Наташи.