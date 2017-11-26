В Госдуме выразили недоумение по поводу инициативы екатеринбургских чиновников от образования, которые решили разделить русский язык на «родной» и «государственный». Нововведение должно вступить в силу в школах Екатеринбурга с 1 декабря.
«Почему я не могу назвать родным мой красивый русский язык? … Это история о том, что люди не могут читать законы и здраво мыслить», — заявила «Национальной службе новостей» заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, руководитель профильной рабочей группы ОНФ Любовь Духанина.
Как подчеркнула Любовь Духанина, если нет предпосылок для обучения школьников на каком-то конкретном языке, то не надо их выдумывать: «Руководство школы принимает приказ, на каком языке будет вестись преподавание, исходя из контингента учащихся и родительского запроса. Использовать какой-то трафарет на все школы не имеет смысла. Если этих предпосылок нет — не надо придумывать проблемы и успешно их демонстративно решать».
Как ранее сообщало «URA.RU», чиновники отдела обрнадзора объяснили учителям, что применение термина «родной» к русскому языку, которое ранее использовалось повсеместно, теперь недопустимо, потому что звучит оскорбительно для представителей других народностей России.
Коренными народами Урала считаются ненцы, ханты, манси, башкиры, удмурты, коми, коми-пермяки и татары. При этом более 80% населения региона составляют русские.