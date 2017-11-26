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26 ноября 2017
Главные новости Москвы
18:17  26 ноября 2017 0

Екатеринбургским чиновникам, которые разделили русский язык на «родной» и «государственный», посоветовали не придумывать проблемы

Начало учебного года в гимназии №212
В Госдуме выразили недоумение по поводу инициативы екатеринбургских чиновниковФото: Анна Майорова © URA.RU

В Госдуме выразили недоумение по поводу инициативы екатеринбургских чиновников от образования, которые решили разделить русский язык на «родной» и «государственный». Нововведение должно вступить в силу в школах Екатеринбурга с 1 декабря.

«Почему я не могу назвать родным мой красивый русский язык? … Это история о том, что люди не могут читать законы и здраво мыслить», — заявила «Национальной службе новостей» заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, руководитель профильной рабочей группы ОНФ Любовь Духанина.

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Как подчеркнула Любовь Духанина, если нет предпосылок для обучения школьников на каком-то конкретном языке, то не надо их выдумывать: «Руководство школы принимает приказ, на каком языке будет вестись преподавание, исходя из контингента учащихся и родительского запроса. Использовать какой-то трафарет на все школы не имеет смысла. Если этих предпосылок нет — не надо придумывать проблемы и успешно их демонстративно решать».

Как ранее сообщало «URA.RU», чиновники отдела обрнадзора объяснили учителям, что применение термина «родной» к русскому языку, которое ранее использовалось повсеместно, теперь недопустимо, потому что звучит оскорбительно для представителей других народностей России.

Коренными народами Урала считаются ненцы, ханты, манси, башкиры, удмурты, коми, коми-пермяки и татары. При этом более 80% населения региона составляют русские.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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