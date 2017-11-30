Киев готовится атаковать Донецк

В регионе слона неспокойно
Разведчики ДНР сообщили о том, что украинские силовики готовят наступление на Донецк. Сейчас в зоне особого внимания бойцов ВСУ оказались села Викторовка и Старомарьевка в районе Мариуполя.
Руководство ДНР сообщили наблюдателям ОБСЕ, чтобы те обратили пристальное внимание на данные населенные пункты. Сообщается, что украинские военные готовятся к размещению в жилых домах двух сел, пишет издание «Утро.ру».
Сейчас прорабатывается вопрос по сокращению межпозиционного пространства между ВСУ и подразделениями ВС ДНР возле данных населенных пунктов путем захвата этих селений в серой зоне.