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30 ноября 2017
Главные новости Москвы
23:17  30 ноября 2017 1

Киев готовится атаковать Донецк

Визит Дениса Паслера на Уралэлектромаш и КУМЗ. Каменске-Уральском, крым, географическая карта, донецк
В регионе слона неспокойноФото: Александр Мамаев © URA.RU

Разведчики ДНР сообщили о том, что украинские силовики готовят наступление на Донецк. Сейчас в зоне особого внимания бойцов ВСУ оказались села Викторовка и Старомарьевка в районе Мариуполя.

Руководство ДНР сообщили наблюдателям ОБСЕ, чтобы те обратили пристальное внимание на данные населенные пункты. Сообщается, что украинские военные готовятся к размещению в жилых домах двух сел, пишет издание «Утро.ру».

Сейчас прорабатывается вопрос по сокращению межпозиционного пространства между ВСУ и подразделениями ВС ДНР возле данных населенных пунктов путем захвата этих селений в серой зоне.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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