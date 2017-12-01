12:26 01 декабря 2017 0

Марина Логинова получила тяжелую черепно-мозговую травму на отдыхе в Тайланде ФОТО: Марина Логинова, «ВКонтакте»

Родственники Марины Логиновой, туристки из Челябинска, получившей тяжелую травму на отдыхе в Тайланде, шокированы условиями ее содержания в областной больнице родного города. По словам мужа пострадавшей Алексея, персонал учреждения наплевательски относится к ее дальнейшей судьбе, а родных в палату практически не допускают.

По словам супруга, проблемы в больнице начались сразу после транспортировки девушки на родину. Ему отказали в праве посещения, сославшись на то, что ранее пострадавшую уже навестила мать. Алексей утверждает, что супруге не обеспечен необходимый уход: ее моют только лишь дважды в сутки, хотя состояние здоровья требует повторять процедуру каждые три часа. Кроме того, на ногах девушки появились пролежни, что, по мнению родственников, свидетельствует о том, что ее не переворачивают.

«Ее пичкают какими-то лекарствами, от которых отекло лицо и руки, она перестала реагировать на голос. Сложилось впечатление, что минздраву выгоднее, чтобы она умерла, так как при улучшении её состояния понадобятся ещё большие затраты и силы.

На данный момент создаётся только видимость лечения.Моя жена в данный момент брошена. ПОМОГИТЕ!!!» — написал Алексей Логинов в паблике во «ВКонтакте».

В паблике, посвященном сбору средств на лечение Марины Логиновой, появилась информация о том, что дальнейшее лечение жительницы Челябинска может продолжиться в Екатеринбурге. Получить комментарий пресс-службы Минздрава Челябинской области на момент публикации не удалось.

Напомним, что в начале ноября в Тайланде 26-летняя туристка, упав с велосипеда, получила тяжелую черепно-мозговую травму и впала в кому. В местной больнице девушка перенесла четыре операции. Решение вопроса о транспортировке россиянки на родину принималось на самом высоком уровне.