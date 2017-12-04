23:04 04 декабря 2017 0

Журналист назвал государство главным виновником вич-эпидемии ФОТО: forumdaily.com

Российский журналист Антон Красовский заявил, что с 2011 года живет с ВИЧ. Об этом он сказал в интервью изданию Zag.

«Я сам живу с ВИЧ с 2011 года, и я сам прошел через все эти унижения и ад, через которые проходят все обычные люди» — заявил Красовский.

Красовский напомнил, что из 1,5 миллионов жителей Росссии, страдающих ВИЧ, только 270 тысяч получают необходимые лекарства. По мнению журналиста, главным виновником роста числа заболевших ВИЧ стало государство, спровоцировавшее наркоэпидемию. «Основным котлом этой эпидемии в России являются инъекционные наркопотребители, которых никто здесь не считает, их миллионы» — отметил лгбт-активист.