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04 декабря 2017
Главные новости Москвы
23:04  04 декабря 2017 0

«Я прошел через все унижения». Журналист Красовский признался, что болен ВИЧ. ВИДЕО

Журналист назвал государство главным виновником вич-эпидемииФОТО: forumdaily.com
новость из сюжета:
Эпидемия ВИЧ на Урале
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Российский журналист Антон Красовский заявил, что с 2011 года живет с ВИЧ. Об этом он сказал в интервью изданию Zag.

«Я сам живу с ВИЧ с 2011 года, и я сам прошел через все эти унижения и ад, через которые проходят все обычные люди» — заявил Красовский.

Красовский напомнил, что из 1,5 миллионов жителей Росссии, страдающих ВИЧ, только 270 тысяч получают необходимые лекарства. По мнению журналиста, главным виновником роста числа заболевших ВИЧ стало государство, спровоцировавшее наркоэпидемию. «Основным котлом этой эпидемии в России являются инъекционные наркопотребители, которых никто здесь не считает, их миллионы» — отметил лгбт-активист.

Сергей Макеев
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