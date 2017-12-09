10:21 09 декабря 2017 0

Особую известность Андреа Дэвид принесла серия фото «Игры престолов» Instagram Андреа Дэвид

Андреа Дэвид из Гамбурга выкладывает в свой Instagram фото, где кадры из культовых сериалов совмещены с изображениями реальных мест съемок. Девушка разместила уже больше сотни фотографий.

У тревэл-блогера Андреа Дэвид из Гамбурга более почти 70 тысяч подписчиков. Она путешествует по миру и бывает в тех местах, где проходили съемки известных сериалов и фильмов. Андреа совмещает распечатанный кадр из фильма с реальными архитектурой или пейзажем.

Особую известность ей принесла серия снимков с героями «Игры престолов». Есть фото из «Шерлока», «Сверхъестественного», «Голодных игр», «Карточного домика» и многих других фильмов и сериалов.