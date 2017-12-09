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09 декабря 2017
08 декабря 2017
10:21  09 декабря 2017 0

От «Игры престолов» до «Шерлока». Блогерша показала фанатам, где снимались культовые сериалы. ФОТО

Особую известность Андреа Дэвид принесла серия фото «Игры престолов»Instagram Андреа Дэвид

Андреа Дэвид из Гамбурга выкладывает в свой Instagram фото, где кадры из культовых сериалов совмещены с изображениями реальных мест съемок. Девушка разместила уже больше сотни фотографий.

У тревэл-блогера Андреа Дэвид из Гамбурга более почти 70 тысяч подписчиков. Она путешествует по миру и бывает в тех местах, где проходили съемки известных сериалов и фильмов. Андреа совмещает распечатанный кадр из фильма с реальными архитектурой или пейзажем.

Особую известность ей принесла серия снимков с героями «Игры престолов». Есть фото из «Шерлока», «Сверхъестественного», «Голодных игр», «Карточного домика» и многих других фильмов и сериалов.

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Instagram Андреа Дэвид

Ольга Дудорова
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