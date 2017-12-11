Россияне в соцсетях поздравляют друг друга с победой в Сирии. ФОТО, ВИДЕО

18:16 11 декабря 2017 0

Российские военные возвращаются домой из Сирии Фото: Военнослужащий российского контингента в Сирии

Приказ президента России Владимира Путина о выводе российский войск из Сирии стал одной из самых обсуждаемых новостей в соцсетях. Пользователи цитируют главу государства, шутят над запрещенной в России террористической организацией «ИГИЛ», обсуждают дальнейшую судьбу Сирии.

11 декабря президент Путин приземлился на авиабазе «Хмеймим» в Сирии и озвучил приказ о выводе российских войск из Сирии. На территории арабской республики лидер РФ заявил, что российские солдаты блестяще решили задачу по борьбе с террористами и теперь отправляются домой. «Вы с победой возвращаетесь к своим родным очагам, своим близким, родителям, женам, детям, друзьям. Родина ждет вас, друзья. В добрый путь. Благодарю вас за службу», — цитирует Путина РИА «Новости».

В социальных сетях появились сотни восторженных комментариев россиян, Сирия в одночасье стала одной из самых популярных тем в Twitter. Одни пользователи стали пересказывать новостные заголовки: «„Родина ждет вас“: Россия выводит войска из Сирии». Другие принялись шутить над террористами: «ИГИЛ теперь в Сирии будет воевать под нейтральным флагом. ВКС РФ не допустили их к соревнованиям под „официальным“ черным».

Пользователь Twitter с ником «Нефритовый» опубликовал карту Сирии 2015 года. На ней видно, что большая часть страны была захвачена боевиками. Так пользователь наглядно показал подписчикам, какой подвиг совершили российские и сирийские солдаты. «Чтобы было понятно, какую территорию Сирии охватывали метастазы ДАИШ до спасения Россией от тотального уничтожения», — подписал картинку автор.

Другие россияне в Сети пишут, что принятое Путиным решение — это еще и удар по политическим оппонентам. «Выводом российской группировки из Сирии Путин выбил еще один козырь из рукава „либерастов“: „Сирия — второй Афганистан, и хватит тратить деньги“», — гласит пост пользователя «Макс ЧЕпай».

Журналист-международник Аббас Джума на своей странице заметил, что даже после вывода войск Россия продолжит защищать Сирию. Здесь остаются две укомплектованные российские базы. «Так что как минимум сможем еще раз перехватить израильские баллистические ракеты. Ну, и Путин не намекнул, но сказал прямо: если че — вернемся», — написал Джума.

С интересом пользователи отнеслись и к тому, что по военной базе Путин передвигался на отечественном автомобиле «УАЗ Патриот». «За всю историю это первый руководитель нашего государства, который оценил сам лично этот автомобиль не на охоте, а во время официального визита», — прокомментировал Александр видео журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова в Twitter.