Facebook оценил бюджет России на «вмешательство» в Brexit

Компания Facebook проанализировала аккаунты, которые Соединенные Штаты связывают с возможным вмешательством России в американские выборы 2016 года, и заключила, что их активность во время референдума о выходе Британии из Евросоюза летом того же года была минимальной.
По данным социальной сети, лишь три попавших под подозрение американской стороной аккаунта размещали связанную с Brexit рекламу в Facebook, однако ее охват составил меньше 200 человек, а затраты не ее размещение составили 0,97 доллара или 73 пенса, пишет RT со ссылкой на сообщение компании.
Ранее. напомним, Facebook заявил о намерении до конца года создать портал, с помощью которого пользователи соцсети смогут проверить, следили ли они за «российской рекламой».