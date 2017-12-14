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14 декабря 2017
13 декабря 2017
01:33  14 декабря 2017 0

Facebook оценил бюджет России на «вмешательство» в Brexit

Клипарт. Собаки. ДТП и др. Екатеринбург, социальные сети, соцсети, Facebook, Фейсбук, цукерберг марк
Социальная сеть оценила затраты России в 97 центовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания Facebook проанализировала аккаунты, которые Соединенные Штаты связывают с возможным вмешательством России в американские выборы 2016 года, и заключила, что их активность во время референдума о выходе Британии из Евросоюза летом того же года была минимальной.

По данным социальной сети, лишь три попавших под подозрение американской стороной аккаунта размещали связанную с Brexit рекламу в Facebook, однако ее охват составил меньше 200 человек, а затраты не ее размещение составили 0,97 доллара или 73 пенса, пишет RT со ссылкой на сообщение компании.

Ранее. напомним, Facebook заявил о намерении до конца года создать портал, с помощью которого пользователи соцсети смогут проверить, следили ли они за «российской рекламой».

Сергей Демин
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