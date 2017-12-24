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25 декабря 2017
24 декабря 2017
22:28  24 декабря 2017 0

Таксист изнасиловал и убил британского дипломата из-за короткой юбки

Визит губернатора ХМАО Натальи Комаровой в Сургутский район. Сургут, обочина, разметка, трасса, дорога
Тело женщины было обнаружено на обочине дорогиФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ливанский таксист Тарек Хаучи изнасиловал и затем убил сотрудницу посольства Великобритании Ребекку Дайкс. В полиции он объяснил свой поступок тем, что счел девушку привлектально и доступной из-за мини-юбки.

Мужчина, несмотря на две имевшиеся судимости, работал в Ливане в службе заказа такси Uber. Он прибыл на вызов к одному из популярных среди туристов баров. К нему в машину села иностранка, поэтому Хаучи смог совершить преступление, понадеявшись на безнаказанность. Таксист признался в содеянном сразу же после задержания, пишет «Экспресс-газета».

Тело 30-летней женщины со следами удушения и насилия было обнаружено 16 декабря на обочине дороги. Полиции удалось выйти на след убийцы благодаря записям с камер видеонаблюдения. Ребекка Дайкс работала в британском посольстве в Бейруте с начала 2017 года. В день смерти она должна была улететь на родину — отмечать Рождество в кругу семьи.

Ранее в столице Урала таксист напал с отверткой на пассажира, который отказался оплачивать проезд, и убил его. Как сообщало «URA.RU», суд приговорил его к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием с исправительной колонии строгого режима.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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