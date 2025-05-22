Макрон объявил о сотрудничестве с Китаем по Украине

Париж и Пекин выступают за немедленное прекращение огня на Украине. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином.
«[Необходим] прочный и устойчивый мир. Он начинается с немедленного и безусловного прекращения огня», — написал Макрон на своей странице в соцсети X, отметив, что это общая позиция Франции и Китая. Президент подчеркнул, что обе стороны выступают за скорейшее урегулирование ситуации и поддерживают дипломатические усилия для достижения мира.
Ранее Китай уже поддержал инициативу Украины, стран ЕС и США по введению 30-дневного прекращения огня на Украине, подчеркивая важность диалога и переговоров как единственного пути урегулирования конфликта. Кроме того, представители Украины и европейских государств договорились о полном прекращении огня с 12 мая, однако российская сторона заявляла о многочисленных нарушениях режима перемирия.
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