Макрон объявил о сотрудничестве с Китаем по Украине

Макрон: Франция и Китай выступают за прекращение огня на Украине
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Эммануэль Макрон заявил о сотрудничестве с Китаем по Украине в контексте поддержки режима прекращения огня
Эммануэль Макрон заявил о сотрудничестве с Китаем по Украине в контексте поддержки режима прекращения огня Фото:

Париж и Пекин выступают за немедленное прекращение огня на Украине. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином.

«[Необходим] прочный и устойчивый мир. Он начинается с немедленного и безусловного прекращения огня», — написал Макрон на своей странице в соцсети X, отметив, что это общая позиция Франции и Китая. Президент подчеркнул, что обе стороны выступают за скорейшее урегулирование ситуации и поддерживают дипломатические усилия для достижения мира.

Ранее Китай уже поддержал инициативу Украины, стран ЕС и США по введению 30-дневного прекращения огня на Украине, подчеркивая важность диалога и переговоров как единственного пути урегулирования конфликта. Кроме того, представители Украины и европейских государств договорились о полном прекращении огня с 12 мая, однако российская сторона заявляла о многочисленных нарушениях режима перемирия.

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Париж и Пекин выступают за немедленное прекращение огня на Украине. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином. «[Необходим] прочный и устойчивый мир. Он начинается с немедленного и безусловного прекращения огня», — написал Макрон на своей странице в соцсети X, отметив, что это общая позиция Франции и Китая. Президент подчеркнул, что обе стороны выступают за скорейшее урегулирование ситуации и поддерживают дипломатические усилия для достижения мира. Ранее Китай уже поддержал инициативу Украины, стран ЕС и США по введению 30-дневного прекращения огня на Украине, подчеркивая важность диалога и переговоров как единственного пути урегулирования конфликта. Кроме того, представители Украины и европейских государств договорились о полном прекращении огня с 12 мая, однако российская сторона заявляла о многочисленных нарушениях режима перемирия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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