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28 декабря 2017
27 декабря 2017
00:45  28 декабря 2017 0

Украинские военные обстреляли ракетами Черноморский заповедник ЮНЕСКО

Учения на Чебаркульском полигоне. Архив. Челябинск., взрыв
Вооруженные силы Украины продолжат ракетные испытания на заповедной территорииФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Вооруженные силы Украины в ходе испытаний ракетного комплекса «Ольха» обстреляли Черноморский биосферный заповедник, находящий под охраной ЮНЕСКО. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на данные фонда «Экология-Право-Человек».

«Вопреки стандартам НАТО, состоялся очередной обстрел территории Черноморского биосферного заповедника, находящегося под охраной ЮНЕСКО», — цитирует украинских экологов «Лента.ру». По данным фонда «Экология-Право-Человек», в ходе последних испытаний ракеты попали на территорию урочища Белые Кучугуры на Тендровской косе — данная территория признана заповедной зоной с наиболее строгим режимом, а с 1984 года охраняется ЮНЕСКО. Экологи отмечают, что режим в заповедной зоны исключает даже возможность причаливать к ее берегам, а находиться в ней разрешается только работникам заповедника.

Как сообщает «Лента.ру», претензии со стороны экологов мало заботят ВСУ. Украинские военные собираются продолжить испытания. Помощник президента Украины Юрий Бирюков сообщил, что новые стрельбы пройдут в марте 2018 года.

Сергей Макеев
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