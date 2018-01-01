Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может вскоре восстановить российскому футболисту Владимиру Быстрову медаль с «Евро-2008». Медаль была украдена преступниками из его дома.
Два года назад воры обокрали дом полузащитника клуба «Тосно», двукратного чемпиона России в составе «Зенита» Быстрова и в числе прочего унесли бронзовую медаль «Евро-2008». Дело после долгого застоя сдвинулось с мертвой точки. УЕФА вплотную занялся вопросом возвращения медали, пишет телеграм-канал Mash.
В октябре прошлого года Владимир Быстров жаловался, что, несмотря на обещания Виталия Мутко, он никак не может получить медаль взамен украденной. Спортсмен не ждет возвращения детских медалей, но медали за победы в чемпионатах России и на «Евро-2008» он бы хотел восстановить.