Леди Гага может спеть гимн на чемпионате мира по футболу в России. ВИДЕО

Известная певица Леди Гага собирается петь официальный гимн чемпионата мира по футболу, который состоится в России летом 2018 года. Об этом заявил музыкальный продюсер Надир Хаят, известный как RedOne.
RedOne уточнил, что уже подал заявку в FIFA, но пока не знает, когда будет принято решение, сообщает «Пятый канал». «Гага обещала мне, что она это сделает, она уже записала вокал на две песни, я просто жду, чтобы она дала мне добро», — отметил музыкальный продюсер.
RedOne и ранее писал песни для футбольных Чемпионатов Мира. В 2006 году официальным гимном ЧМ стала песня Bambоо в исполнении Шакиры, а в 2014-м на чемпионате в Бразилии — песня «Мы одни», которую исполнили репер Pitbull и Дженнифер Лопес.
Надир Хаят отметил, что даже если FIFA не утвердит его песню в качестве официального гимна на ЧМ в России, он все равно выпустит песню. Продюсер уверен, что она станет синглом, в том числе для крупнейшего мирового футбольного канала.
Чемпионат мира по футболу 2018 года — это шанс показать миру настоящую Россию, уверены опрошенные «URA.RU» представители отечественного футбольного мира. Иностранцы, шокированные удаленностью Екатеринбурга от Европы, поменяют свое мнение. Также уже известны команды, которые которые сыграют матчи ЧМ-2018 в Екатеринбурге.